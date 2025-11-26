Nevjerojatan preokret: Glazbeni gigant prvo ih tužio, a sada će zajedno stvarati hitove pomoću AI
Diskografska kuća i startup su se dogovorili da će korisnicima omogućiti stvaranje glazbe generirane umjetnom inteligencijom na Sunu koristeći glasove, imena i lik umjetnika koji se odluče uključiti u program.
Warner Music Group (WMG) započet će glazbeni projekt temeljen na umjetnoj inteligenciji (AI) u suradnji s tehnološkim startupom Suno – godinu dana nakon što je protiv te tvrtke podigao tužbu u povijesnom slučaju.
Kao dio nagodbe postignute između dviju kompanija, Warner će korisnicima omogućiti stvaranje glazbe generirane umjetnom inteligencijom na Sunu koristeći glasove, imena i lik umjetnika koji se odluče uključiti u program, piše BBC.
Problem autorstva
Diskografska kuća, koja predstavlja izvođače poput Due Lipe, Coldplaya i Eda Sheerana, bila je među nekoliko velikih glazbenih kompanija poput Sony Musica koje su tužile Suno i sličnu platformu pod nazivom Udio.
Sadržaj generiran umjetnom inteligencijom izazvao je kontroverze, a mnogi umjetnici izražavali su zabrinutost da bi mogao potkopati ulogu ljudskih autora pjesama. Počevši od iduće godine, Suno će na svoju AI platformu uvesti nove napredne i licencirane modele koji korisnicima omogućuju stvaranje glazbe na temelju jednostavnih opisa, priopćio je Warner.
Tvrtka sa sjedištem u Massachusettsu ima oko 100 milijuna korisnika, a pokrenuta je prije dvije godine.
Sunoov model za 2026. zamijenit će postojeću verziju i zahtijevat će od korisnika plaćanje za preuzimanje audio zapisa, naveo je Warner. Pjesme obuhvaćene besplatnom uslugom i dalje će se moći reproducirati i dijeliti.
Kako će reagirati glazbenici?
Warner je poručio da će ovo “prvo takve vrste partnerstvo” otvoriti “nove granice” u stvaranju glazbe, a istodobno osigurati da je kreativna zajednica primjereno kompenzirana. “Umjetnici i autori imat će potpunu kontrolu nad time hoće li i kako će njihova imena, slike, likovi, glasovi i skladbe biti korišteni u novoj glazbi generiranoj umjetnom inteligencijom”, naveli su iz Warnera. Nisu otkrili koji su se umjetnici uključili u program.
“Ovaj dogovor također rješava ranije sudske sporove između kompanija”, dodali su.
Suno, kao i još jedna AI tvrtka koja nudi sličnu platformu pod nazivom Udio, bili su tuženi od glazbenih divova Warnera, Sony Music Entertainmenta i Universal Music Groupa. Tužbu je 2024. godine objavila Američka udruga diskografske industrije (RIAA).
Prijetnja glazbenom ekosustavu
Diskografske kuće optužile su Udio i Suno da profitiraju kopiranjem postojećih pjesama, tvrdeći da platforme proizvode glazbene zapise koji su nerazlučivi od rada stvarnih izvođača.
Kompanije su opisale korištenje umjetne inteligencije kao “veleprodajnu krađu” i dio trenda koji prijeti glazbenom ekosustavu.
Pravna bitka dogodila se samo nekoliko mjeseci nakon što je oko 200 umjetnika, uključujući Billie Eilish i Nicki Minaj, potpisalo pismo u kojem se poziva da se zaustavi “grabežljiva” upotreba umjetne inteligencije u glazbenoj industriji.
Pristalice generativnih AI djela uspoređuju strojno učenje računala s načinom na koji ljudi uče čitajući, slušajući i gledajući prethodna djela.