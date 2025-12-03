Noćna prohibicija: U glavnom gradu jedne europske države od 22 do 6 ujutro više nema prodaje alkohola

Kao glavni razlog uvođenja zabrane navodi se sigurnost, koja se pokazala znatno boljom u drugim gradovima gdje je mjera već na snazi. Ipak, dio građana i političara otvoreno izražavaju nezadovoljstvo ovakvim potezom.

Prodaja alkohola 24 sata dnevno u središtu Varšave došla je kraju. Dana 1. studenoga dva od 18 varšavskih okruga – uključujući i strogi centar – zabranila su prodaju alkoholnih pića u trgovinama i na benzinskim postajama između 22 i 6 sati. Barovi, restorani i drugi ugostiteljski objekti s licencama i dalje mogu posluživati one koji traže alkohol, piše Le Monde.

Mjera je bila umanjena verzija ambicioznijeg prijedloga koji se odnosio na čitavu općinu. Predložena u rujnu od strane liberalnog varšavskog gradonačelnika Rafala Trzaskowskog, rezolucija kojom se uvodi “noćna prohibicija” na kraju je povučena na dan glasanja zbog nezadovoljstva većine gradskih vijećnika koji inače podržavaju gradonačelnikove politike. Nekoliko dana ranije gradonačelnik je na Facebooku tvrdio da “ove mjere imaju smisla jer poboljšavaju sigurnost”, dodajući da “podaci iz gradova koji su ih uveli jednoglasno pokazuju da funkcioniraju”.

Poput Ku Klux Klana

Tijekom burne sjednice gradskog vijeća 18. rujna, jedan od vođa neslaganja, Jaroslaw Szostakowski – vijećnik iz centrističko-desne Građanske koalicije, saveza kojem pripada i Trzaskowski – ustvrdio je da zabrana nije “proporcionalna razmjerima problema” i da će vjerojatno stvoriti “visoke socioekonomske troškove”. Nazvavši je “komunističkom” mjerom, isti je vijećnik čak tvrdio da je Ku Klux Klan u Sjedinjenim Državama uveo prohibiciju 1930-ih (iako je zapravo uvedena ustavnim amandmanom ratificiranim 1919.).

Jan Mencwel, čelnik nevladine organizacije Miasto Jest Nasze (“Grad je naš”) i vijećnik lijevog spektra, oštro je osudio ono što je nazvao “skandaloznim zaokretom” Trzaskowskog.

Nekoliko dana poslije situaciju je komentirao i Donald Tusk, liberalni premijer i ključna figura Građanske koalicije: “Nisam bio zadovoljan tim spektaklom”, rekao je.

Trzaskowskijevo povlačenje također je bilo u suprotnosti s lokalnim savjetovanjem u glavnom gradu, gdje je 81 posto od 9000 ispitanika podržalo zabranu. Ipak, 16. listopada gradski su vijećnici naposljetku velikom većinom glasova podržali zabranu noćne prodaje alkohola u središtu grada i u okrugu Praga, od 22 do 6 sati.

Rastom standarda pojačala se i žeđ

Prema podacima poljskog državnog zavoda za statistiku, prosječni je Poljak 2024. popio 8,8 litara čistog alkohola godišnje. Ta brojka opada od 2007., ali i dalje je gotovo litru veća nego 2003. i pet litara veća nego 1993. Ovakav trend uglavnom se objašnjava stalnim rastom kupovne moći Poljaka otkako je zemlja 1990-ih prešla na tržišno gospodarstvo. Godine 2024. prosječna mjesečna plaća omogućavala je kupnju gotovo 160 posto više piva ili votke nego dvadeset godina ranije.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), Poljska je 2019. bila nešto iznad prosjeka Europske unije, s 11,6 litara čistog alkohola po odrasloj osobi godišnje. To je malo iznad francuskih 11,3 litre, ali znatno ispod europskog lidera Rumunjske s 17 litara. Iste je godine WHO izvijestio da je u Poljskoj – kao i u baltičkim državama i Rumunjskoj – više od 46 smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika bilo povezano s konzumacijom alkohola, piše Le Monde.

Manje nereda i policijskih intervencija

Od 2018. gotovo 180 općina u zemlji već je donijelo mjere za ograničavanje noćne prodaje alkohola, uključujući i neke od najvećih gradova poput Krakova, gdje je prodaja alkohola u trgovinama zabranjena od ponoći do 5:30, Gdanjska – od 22 do 6 sati – Wrocława i Szczecina. Rezultati se čine uvjerljivima. U tim općinama zabilježen je manji broj policijskih intervencija, manje narušavanja javnog reda i manje uznemiravanja građana. U Krakovu su statistike posebno upečatljive: policija je u kolovozu 2025. morala intervenirati samo 52 puta zbog pretjerane konzumacije alkohola, u usporedbi s 350 puta u kolovozu 2022., godinu dana prije zabrane, izvijestio je dnevnik Gazeta Wyborcza. Malo je općina, zapravo, odustalo od svojih mjera nakon uvođenja “prohibicije”.