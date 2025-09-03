Osuđen francuski vinar koji je osmislio višemilijunsku prevaru s lažnim šampanjcem

Didier Chopin proizveo je i prodao tisuće boca lažnog šampanjca napravljenog od francuskih i španjolskih vina, kojima je dodavao arome i plin kako bi postali pjenušavi.

Francuski vinar koji je u velikoj prevari proizvodio i prodavao tisuće boca lažnog šampanjca osuđen je na zatvorsku kaznu od 18 mjeseci. Didier Chopin (56) također je trajno isključen iz vođenja bilo kakve tvrtke te mu je zabranjen rad u industriji šampanjca na najmanje pet godina. Chopin je prodao stotine tisuća boca lažnog šampanjca napravljenog od francuskih i španjolskih vina, kojima je dodavao arome i plin kako bi postali pjenušavi.

Sud u Reimsu – najvećem gradu u regiji Champagne – dodijelio mu je i dodatnih 30 mjeseci uvjetne kazne. Njegova supruga dobila je dvogodišnju uvjetnu kaznu po istoj optužbi za prijevaru i krađu zaštićenog brenda, piše La Monde.

Prevara je procijenjena na nekoliko milijuna eura, a Chopinu je naloženo da isplati odštetu oštećenim stranama, uključujući udrugu vinogradara i trgovaca šampanjcem te više kupaca. Tužiteljstvo je prevaru opisalo kao “ciničnu i unaprijed smišljenu”. Chopin i njegova supruga kažnjeni su i novčanom kaznom, svaki sa po 100.000 eura, dok je njihova holding kompanija SAS Chopin kažnjena s 300.000 eura zbog pronevjere i zloupotrebe imovine tvrtke.

“Pogriješio sam, uništen sam i nemam što drugo dodati”, rekao je Chopin novinarima tijekom suđenja. Vinar iz sjeverne regije Aisne suočava se i s odvojenim postupkom nakon što ga je pet bivših zaposlenica optužilo za seksualno zlostavljanje. Njegov odvjetnik Francis Fossier tražio je uvjetnu kaznu, tvrdeći da je njegov klijent već proveo “sedam mjeseci” u zatvoru u Maroku “u užasnim uvjetima2. Nakon što su bivši zaposlenici 2023. otkrili prevaru s lažnim šampanjcem, Chopin je pobjegao u Maroko i ondje pokrenuo novi posao s uzgojem povrća. Kasnije je uhićen i zatvoren zbog neplaćenih čekova.

Dio suđenja koji se odnosi na kršenje carinskih propisa – izvoz lažnog šampanjca izvan Francuske – odgođen je za 3. veljače.