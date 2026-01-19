Ove europske kompanije će najviše izgubiti ako Trump uvede carine zbog Grenlanda

Donald Trump najavio je uvođenje carina od 10 posto na robu iz osam europskih zemalja od 1. veljače, uz poruku da će se stopa od 1. lipnja povećati na 25 posto.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim valom carina prema nizu europskih saveznika, što je izazvalo uzbunu u industrijama i poslovnom sektoru diljem kontinenta.

Trump je u subotu najavio da će do 1. veljače uvesti carine od 10 posto na robu iz Ujedinjenog Kraljevstva, Danske, Norveške, Švedske, Francuske, Njemačke, Nizozemske i Finske, dodatno pojačavajući pritisak u nastojanju da Grenland, autonomni teritorij Danske, postane dio Sjedinjenih Američkih Država.

Od 1. lipnja carine bi, prema Trumpovim riječima, porasle na 25 posto.

Europski politički čelnici u narednim danima trebali bi održati hitne razgovore kako bi razmotrili odgovor, a prema dostupnim informacijama, na stolu su i protumjere te šire kaznene gospodarske politike.

CNBC donio je pregled sektora za koje se očekuje da će biti najizloženiji Trumpovim carinskim prijetnjama.

Automobilska industrija

Europski automobilski divovi, koji su prošle godine već bili snažno pogođeni Trumpovim promjenjivim trgovinskim politikama, ponovno će biti među najizloženijim

Automobilski sektor općenito se smatra iznimno ranjivim na carine, ponajprije zbog snažno globaliziranih opskrbnih lanaca i velike ovisnosti o proizvodnim pogonima u Sjevernoj Americi.

Dionice Volkswagena, BMW-a i Mercedes-Benz Groupa u ponedjeljak ujutro pale su za više od 2,5 posto, dok je Stellantis, izlistan u Milanu, bilježio pad od oko 2,1 posto. Mohit Kumar, glavni europski ekonomist u Jefferiesu, upozorio je da Trumpove carine predstavljaju izrazito negativan signal za izglede njemačkog gospodarstva, koje se tradicionalno smatra pokretačem rasta u Europi.

Od osam europskih zemalja obuhvaćenih Trumpovim carinama vezanim uz Grenland, Njemačka daleko prednjači po trgovinskom suficitu sa SAD-om, a slijede ju Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, pokazuju podaci Eurostata.

Luksuzni proizvodi

Dionice luksuznog sektora početkom prošle godine smatrale su se relativno zaštićenima od trgovinskih napetosti između SAD-a i EU-a, zahvaljujući snažnoj cjenovnoj moći i sposobnosti da dodatne troškove prebace na potrošače.

Analitičari su, međutim, upozoravali da bi carine koje potaknu šire gospodarsko usporavanje mogle imati prelijevajući učinak čak i na najbogatije kupce. Uz još sedam europskih zemalja, Trumpove predložene carine posebno pogađaju Francusku, dom industrijskih teškaša poput LVMH-a i Keringa.

Dionice LVMH-a i Keringa u ponedjeljak ujutro pale su za oko 3,5 odnosno 2,6 posto. Pad su zabilježile i druge luksuzne grupacije, uključujući švicarski Richemont, talijanski Brunello Cucinelli i britanski Burberry.

Farmaceutski sektor

Europski farmaceutski sektor mogao bi osjetiti značajan udar zbog predloženih američkih carina, s obzirom na to da lijekovi i farmaceutski proizvodi predstavljaju najveći izvozni segmen EU.

Izvoz farmaceutskih proizvoda iz EU-a u SAD iznosio je 84,4 milijarde eura u prva tri tromjesečja prošle godine, ispred strojeva i mehaničkih dijelova (68,3 milijarde eura) te organskih kemikalija (66,3 milijarde eura), prema podacima Eurostata. Dionice nekih od najvećih europskih farmaceutskih kompanija blago su pale nakon najnovijih Trumpovih prijetnji carinama.

Danski Novo Nordisk pao je za 2,1 posto, švicarski Roche za 0,3 posto, dok je francuski Sanofi izgubio 0,9 posto. Švicarski Novartis istodobno je porastao za 0,3 posto.

Energetika

Europske naftne i plinske kompanije mogle bi biti neizravno pogođene najnovijim Trumpovim carinskim prijetnjama zbog faktora poput slabije globalne potražnje, nižih cijena sirove nafte i povećanih troškova u opskrbnim lancima.

Cijene nafte blago su pale uslijed pojačanih zabrinutosti oko mogućeg trgovinskog rata između SAD-a i Europe te njegovih posljedica za globalnu potražnju.

Norveški Equinor bio je među energetskim kompanijama s najvećim gubicima u ponedjeljak, s padom od oko 3,4 posto. Francuski TotalEnergies, britanski Shell i BP pali su između 1 i 1,5 posto.