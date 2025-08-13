Ovo je startup koji razvija lijekove za produljenje psećeg života. Prve “tablete dugovječnosti” stižu već sljedeće godine i neće koštati bogatstvo

Potencijal tržišta je ogroman jer u SAD-u živi gotovo 90 milijuna pasa u oko 60 milijuna kućanstava. Loyalovi lijekovi mogli bi brzo ostvarivati stotine milijuna dolara prihoda. Stoga ne čudi da su već prikupili 135 milijuna dolara kapitala od vrhunskih investitora.

Psi ne žive dovoljno dugo. Obiteljski labrador možda doživi 14 godina, dok su veće pasmine poput bernskog planinskog psa sretne ako dožive devet. Celine Halioua smatra da zaslužuju još nekoliko godina. Znanstvenica, bivša doktorandica na Oxfordu i nekadašnja šefica kabineta u prvom fondu rizičnog kapitala usmjerenom na biotehnologije povezane s dugovječnošću, posljednjih šest godina posvetila se razvoju tvrtke Loyal, startupu iz San Francisca koji razvija lijekove za usporavanje starenja pasa. Cilj je djelovati na metaboličke i hormonalne neravnoteže prije nego što se pretvore u bolest. Prva “tableta dugovječnosti” s okusom govedine mogla bi se pojaviti na tržištu već 2026., potencijalno produljujući pseći život – a možda jednog dana i ljudski.

“Shvatila sam da bi za postizanje ovoga kod ljudi bile potrebne milijarde dolara, problemi s patentima i goleme prepreke, ali kod pasa se to može napraviti”, kaže 30-godišnja Halioua, čiji je vlastiti pas, Della – starija mješanka rottweilera – udomljen prije tri godine.

Loyal još nema prihoda, ali Celine Halioua već pregovara s američkom Agencijom za hranu i lijekove (FDA) i prošla je prve ključne prepreke. Prema uvjetnom programu odobravanja inovativnih veterinarskih lijekova, nada se da će iduće godine dobiti zeleno svjetlo za izlazak na tržište s prvim lijekom koji mijenja metabolizam starijih pasa (starih 10 godina i više) tako da oponaša dijetu s niskim unosom kalorija – što se pokazalo učinkovitim u produljenju životnog vijeka.

Među 25 koji će doseći milijardu eura

Loyal također razvija i injekciju i tabletu namijenjenu produljenju života velikih pasmina, čiji je životni vijek kraći zbog veće prisutnosti hormona rasta u usporedbi s manjim psima. Halioua je prikupila 135 milijuna dolara kapitala (uz dodatnih 20 milijuna dolara rizičnog duga) od vrhunskih investitora poput Bain Capitala, First Rounda, Khosla Venturesa i Valor Equity Partnersa, uz valuaciju od 425 milijuna dolara.

Potencijal tržišta je ogroman – prema podacima Američke veterinarske udruge, u SAD-u živi gotovo 90 milijuna pasa u oko 60 milijuna kućanstava. Prošle godine ta su kućanstva prosječno potrošila 1852 dolara po psu, što je porast od šest posto u odnosu na 2023. Ako dobiju regulatorno odobrenje, Loyalovi lijekovi mogli bi brzo ostvarivati stotine milijuna dolara prihoda.

Zato je Loyal uvršten na ovogodišnju listu Next Billion-Dollar Startups, Forbesov godišnji pregled 25 tvrtki za koje se vjeruje da će dosegnuti valuaciju od milijardu dolara. Dok umjetna inteligencija dominira ovogodišnjim popisom, Loyal pokazuje da uspješan startup u ranoj fazi ne mora nužno biti iz AI sektora. “Postoje stvari koje su previše važne da ih ne pokušamo. Loyal je jedna od njih – i čini se da se to pokazalo prilično uspješnim”, kaže investitor Vinod Khosla, čija je tvrtka investirala u najmanje 10 startupa vezanih uz dugovječnost, a njegovi vlastiti psi su novofundlandski, golema pasmina koja može težiti i do 68 kilograma.

Danas za pse, sutra za ljude

Iako je Loyalov početni fokus na psima, cilj je da taj uspjeh jednog dana otvori i veće tržište – ljude. No, to je golemi izazov: razvoj i odobrenje lijeka za dugovječnost kod pasa može stajati oko 25 milijuna dolara i trajati pet godina, dok bi isti proces za ljude koštao najmanje milijardu dolara i trajao više od desetljeća. Uz to, područje ljudske dugovječnosti ozloglašeno je po šarlatanima, neprovjerenim dodacima prehrani i klinikama sumnjivog ugleda.

“Kad ljudi pomisle na dugovječnost, često im na pamet padaju zmijsko ulje ili milijarderi koji žele živjeti vječno, uz pretjerane tvrdnje. Pristup Loyala je puno nijansiraniji”, kaže Halioua. Na kraju, vjeruje da će znanost prevagnuti. “Mislim da će javnost ostati zapanjena kad shvati da može otići veterinaru i dobiti lijek koji produljuje životni vijek psa”, kaže. “Onda će se pitati: ‘Zašto ja to ne mogu učiniti za svoju baku?’”

Halioua, koja je 2022. bila na Forbesovoj listi 30 Under 30 u kategoriji znanosti, odrasla je u Austinu u Teksasu. Majka, marokanska imigrantica s doktoratom iz područja prehrane, i otac, njemački imigrant i stolar, preselili su se tamo u vrijeme kad je grad bio poznat više po hipijima nego po Teslama. Odrasla je okružena pravom malom menadžerijom – s više od deset mačaka, nekoliko pasa i brojnim spašenim životinjama. “Uvijek smo imali mačiće, divlje male vjeverice, oposume, kornjače i ptice slomljenih krila,” prisjeća se.

Nesuđena umjetnica završila u laboratoriju

Na Sveučilištu u Austinu započela je studij umjetnosti, no ubrzo je otkrila da je njezina prava strast – znanost. Dugi sati u laboratoriju i dva ljeta istraživanja neuroloških bolesti u Sanford Consortium for Regenerative Medicine u San Diegu dodatno su oblikovali njezin interes za preventivnu medicinu i dugovječnost.

“Jednostavno mi nije imalo smisla da čekamo da pacijentima dijagnosticiramo akutnu terminalnu bolest pa tek onda pokušamo intervenirati i pomoći im”. kaže. “Ne čekamo da nam motor na autu počne dimiti na autocesti da bismo ga servisirali. Servisiramo ga redovito. Zašto to ne činimo i s ljudskim tijelom?”

U siječnju 2018., dok je na Oxfordu radila doktorat iz zdravstvene ekonomije genske terapije, pridružila se Longevity Fundu, VC fondu iz San Francisca (službeno je napustila Oxford 2019.). Tamo je prvi put čula za istraživanja koja su pokazala kako jedna jedina genetska promjena može produljiti život crva nematode – i ostala je zapanjena. Kasnije je pročitala ključnu 14-godišnju studiju Purina Instituta o kalorijskom ograničenju kod labradora retrivera, koja je otkrila da smanjenje unosa hrane za 25 posto može produžiti njihov život za gotovo dvije godine.

Lijek mijenja metabolizam starijih pasa tako da oponaša dijetu s niskim unosom kalorija, što se pokazalo učinkovitim u produljenju životnog vijeka foto: Getty Images

Svi su govorili da nije moguće

Danas na ruci ima upečatljivu tetovažu – glavu labradora, lice miša i valovito tijelo crva – trojac koji simbolizira neka od najuspješnijih istraživanja o produljenju životnog vijeka. “Ova biologija je postojala desetljećima”, kaže. “Postala sam nevjerojatno fascinirana, pomalo opsjednuta njome, ali nitko to nikada nije pretočio u lijek.”

Srodnog suradnika pronašla je 2019. godine – investitora Grega Rosena, danas partnera u BoxGroupu, koji je tada razmišljao o pokretanju startupa za kloniranje pasa na temelju istraživanja iz Južne Koreje. Halioua mu je u kafiću Philz Coffee u San Franciscu predložila susjednu ideju. “Rekla je: ‘Gledaj, ne znam ništa o kloniranju pasa, ali cijeli moj rad je o dugovječnosti. Što misliš o poslu koji bi se bavio produljenjem života pasa?’” prisjeća se Rosen. “Sljedećih šest mjeseci proveli smo zajedno razrađujući: ‘Je li ovo uopće tehnološki izvedivo i možemo li za to prikupiti kapital?’”

U siječnju 2020. godine Loyal je pokrenut s početnim ulaganjem od 4,5 milijuna dolara i jednim ciljem: razviti prvi lijek za produljenje životnog vijeka. “Svi su govorili: ‘To nije moguće,’ prisjeća se Halioua. “A ja sam govorila: ‘Moguće je.’”

Njezina prva ideja bila je razviti jednokratnu gensku terapiju u obliku injekcije koja bi usporila starenje velikih pasa inhibiranjem hormona rasta. No, genska terapija je nevjerojatno skupa – što je problem za vlasnike pasa koji plaćaju iz vlastitog džepa – a jednokratna injekcija nosi i rizik da nešto pođe po zlu. “Ne bih to dala svom psu ako bi postojao jedan prema tisuću rizik da ga ubije”, kaže.

Manje od 150 dolara mjesečno

Vratila se na početak i odlučila fokusirati na tradicionalnije injekcije i tablete koje su jeftinije i sigurnije, jer lijekovi ne uzrokuju trajnu genetsku promjenu. Iako tvrtka još nije odredila cijene, procjenjuje da bi one mogle biti u rasponu između cijene lijekova protiv srčanog crva i injekcija za artritis – odnosno manje od 150 dolara mjesečno. “Ne planiram dizati cijene do neba niti slično”, dodaje.

Njezin je trenutak bio savršen: 2019. godine FDA je proširila uvjetno odobrenje za određene inovativne veterinarske lijekove, što je proizvođačima poput Loyala omogućilo prodaju lijekova nakon što dokažu sigurnost i sposobnost proizvodnje, ali prije nego što u potpunosti potvrde njihovu učinkovitost. Nakon odobrenja imaju pet godina da kroz daljnja klinička ispitivanja dokažu djelotvornost lijeka.

U veljači ove godine Loyal je postigao značajnu prekretnicu prema uvjetnom odobrenju svog prvog lijeka, koji imitira učinak kalorijskog ograničenja, kada je FDA-ov Centar za veterinarsku medicinu izjavio da je tvrtka pokazala “razumno očekivanje” učinkovitosti. Halioua je tada bila s dečkom na vjenčanju u Panami (sada suprugom) kada je preko Slacka dobila poruku svog regulatornog tima. Još uvijek u bazenu, počela je vrištati od sreće kad je čula vijest. Ostali gosti “mislili su ‘ova bučna Amerikanka,’” kaže uz smijeh. “Onda su shvatili da slavim. Mislim da su pomislili kako sam zaručena i da sam donijela šampanjac.”

Najveće kliničko ispitivanje dosad

U veterinarskoj klinici Barlow Trail u Sandyju, u Oregonu, blizu planine Mount Hood, dr. Jaime Houston uključio je 105 pasa u Loyalovo ispitivanje prvog terapeutskog lijeka, koji pomaže regulirati metabolizam starijih pasa kako bi živjeli dulje. “Većini mojih klijenata koji imaju starije pse spomenem Loyal, a devet od deset želi da njihovi psi sudjeluju u studiji”, kaže Houston.

Loyal je prvog pacijenta – 11-godišnjeg whippeta po imenu Boo – tretirao u prosincu 2023. u Animal Hospital of Dauphin County u Harrisburgu u Pennsylvaniji. Dvostruko slijepa, placebom kontrolirana studija, koja bi trebala trajati oko pet godina, do sada je uključila 1300 pasa u više od 70 veterinarskih klinika diljem zemlje. To je najveće kliničko ispitivanje na životinjama ikada provedeno.

Halioua razvija i drugi lijek, fokusiran na velike pse. Verzija u obliku tablete temelji se na molekuli koju je stvorila javno kotirajuća tvrtka Crinetics Pharmaceuticals, a koja je izvorno bila dio lijeka za ljude namijenjenog liječenju problema uzrokovanih prekomjernom proizvodnjom hormona rasta. “Imali smo ovu hipotezu o velikim psima, a oni su imali klinički ispitani spoj s kojim nisu planirali ništa raditi”, kaže Steve Betz, suosnivač i glavni znanstveni direktor Crineticsa. Još bolje, iz Loyalove perspektive, spoj je već bio testiran – i pokazalo se da smanjuje hormon rasta – na štakorima i psima.

U konačnici, Loyalov rad s psima mogao bi pokazati put za razvoj lijekova za produljenje ljudskog života. No u međuvremenu, Halioua je uvjerena da će ti lijekovi promijeniti pravila igre za milijune Amerikanaca sa starijim psima za koje bi željeli da imaju više vremena. “Nikada zapravo nisam imala strah da ćemo pogriješiti”, kaže ona. “Ovo je smjer u kojem će svijet ići.”

Amy Feldman, novinarka Forbesa