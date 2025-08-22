Pošta ove velike europske zemlje od 25. kolovoza neće više slati pakete poslovnih korisnika u Ameriku

Razlog za ova vjerojatno privremena ograničenja su novi postupci koje zahtijevaju američke vlasti za poštanske pošiljke, a koji se razlikuju od dosadašnjih propisa, naveli su iz DHL-a.

DHL, koji upravlja njemačkom poštanskom službom Deutsche Post, priopćio je da će od 25. kolovoza obustaviti zaprimanje i transport paketa i poštanskih pošiljaka koje sadrže robu od poslovnih korisnika, a namijenjene su Sjedinjenim Američkim Državama.

“Razlog za ova vjerojatno privremena ograničenja su novi postupci koje zahtijevaju američke vlasti za poštanske pošiljke, a koji se razlikuju od dosadašnjih propisa“, navedeno je u priopćenju u petak.

Prema izvršnoj odredbi predsjednika Donalda Trumpa, od 29. kolovoza ukida se bescarinski uvoz robe u vrijednosti manjoj od 800 dolara. Tako će se na svaku pošiljku naplaćivati carina u iznosu od 80 do 200 dolara.

Ranije ovog mjeseca Deutsche Post je objavio kako je znatno povećo dobit u poslovanju s paketima i pismima u Njemačkoj. U segmentu Post i Paket Njemačka rezultat prije kamata i poreza u prvom polugodištu iznosio je ukupno 447 milijuna eura – što je porast od oko 38 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, priopćili su iz koncerna DHL.

Ovi rezultati povezani su i s ukidanjem radnih mjesta. Do kraja godine Pošta planira ukinuti ukupno 8000 radnih mjesta u poslovanju s pismima i paketima u Njemačkoj. U prvom polugodištu DHL je u ovom segmentu prosječno zapošljavao nešto manje od 152.000 ljudi, dok ih je u istom razdoblju 2024. bilo još 155.000.