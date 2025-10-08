Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant

Europska komisija objavila je da planira povećati carine na čelik i znatno smanjiti uvozne kvote, s ciljem da ponudi “snažnu i trajnu zaštitu” europskoj industriji čelika. Proizvođači automobila smatraju da prijedlog ide predaleko i prijeti im većim troškovima ulaznih sirovina i administracije.

Dionice najvećih europskih proizvođača automobila pale su u srijedu, uslijed zabrinutosti da bi najnoviji napori Europske unije da zaštiti domaće tržište čelika mogli ugroziti automobilski sektor u regiji.

Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, objavila je u utorak da planira povećati carine na čelik i znatno smanjiti uvozne kvote, s ciljem da ponudi “snažnu i trajnu zaštitu” europske industrije čelika.

Prijedlog uključuje ograničavanje godišnje količine čelika koja se može uvesti bez carine na 18,3 milijuna tona — što predstavlja smanjenje od 47 posto u odnosu na kvote za 2024. godinu — te udvostručavanje carina na 50 posto za svaki uvoz iznad te količine, piše CNBC.

Planirane mjere nisu naišle na dobar prijem unutar europske automobilske industrije.

Naći bolju ravnotežu interesa

Indeks Stoxx Automobiles and Parts, koji prati europske proizvođače automobila i dijelova, u srijedu oko podne bio je niži za 1,8 posto, predvodeći padove na regionalnim tržištima. Kao odgovor na najavu Europske komisije, Europsko udruženje proizvođača automobila (ACEA), industrijska lobistička skupina, priopćilo je da prijedlog ide predaleko i prijeti proizvođačima automobila većim troškovima ulaznih sirovina i administracije.

Sigrid de Vries, glavna direktorica ACEA-e, izjavila je da europski proizvođači automobila nabavljaju otprilike 90 posto svojih izravnih potreba za čelikom unutar EU-a te da su “najviše zabrinuti zbog inflatornog učinka koji će učinkoviti nastavak zaštitnih mjera imati na cijene čelika na europskom tržištu”.

Dodala je da neosporavaju potrebu za određenom razinom zaštite za industriju poput čelične, ali smatraju da parametri koje je predložila Komisija idu predaleko u zatvaranju europskog tržišta.

De Vries je umjesto toga pozvala na “bolju ravnotežu između interesa europskih proizvođača i korisnika čelika u ovoj mjeri”.

Najlošiji dan u godinu dana

Gledano po pojedinačnim dionicama, njemački BMW u srijedu je pao oko osam posto, približivši se dnu paneuropskog indeksa Stoxx 600.

Minhenski proizvođač automobila, kojemu je to navodno najlošiji burzovni dan od rujna prošle godine, u utorak je izdao novo upozorenje o padu dobiti, navodeći kao razloge spor gospodarski rast u Kini i trajan učinak američkih uvoznih carina.

Rico Luman, viši sektorski ekonomist za promet i logistiku u nizozemskoj banci ING, opisao je BMW-ovo upozorenje o dobiti kao “razočaravajuće” te kao negativan signal u pogledu brojnih izazova s kojima se suočavaju europski proizvođači automobila.

Njemački Mercedes-Benz Group, Porsche i Volkswagen također su zabilježili pad od oko dva posto.

Francuski Renault bio je niži za oko 2,5 posto, dok su dionice Stellantisa, koji kotira na milanskoj burzi, pale za 0,3 posto.

U američkom prettrgovanju, dionice Forda i Stellantisa koji kotira u New Yorku bilježile su blagi rast.