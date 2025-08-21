Poznati njemački proizvođač sportskih automobila gasi odjel za baterije. Je li mu električna budućnost upitna?

Amortizacija Cellforceovih proizvodnih pogona Porsche navodno košta 295 milijuna eura, a oko 200 zaposlenika suočeno je s gubitkom posla.

Njemački proizvođač sportskih automobila Porsche planira zatvoriti većinu poslovanja svoje podružnice Cellforce, tvornice za proizvodnju baterijskih ćelija visokih performansi.

Prema pisanju njemačkog lista Der Spiegel, Porsche namjerava otpustiti oko 200 od 286 zaposlenika tvornice u Kirchentellinsfurtu u Njemačkoj. Time bi, u najboljem slučaju, na lokaciji Cellforcea ostala tek mala istraživačko-razvojna jedinica.

Porsche nije komentirao izvještaje, no Der Spiegel navodi da je nadležnoj agenciji za zapošljavanje u obližnjem Reutlingenu u srijedu prijavljeno masovno otpuštanje. Porsche je uložio u Cellforce Group GmbH 2021. godine; u početku je to bio zajednički pothvat Porschea AG i proizvođača baterijskih ćelija CustomCells, a 2023. Porsche je preuzeo cijeli posao s obećanjem da će proizvoditi baterijske ćelije visokih performansi u znatno većem obujmu.

BMW i vojna industrija odustali od ulaganja

Međutim, ta je ambicija bila kratkog vijeka – u travnju ove godine Porsche je objavio da neće nastaviti samostalno upravljati podružnicom. Prema informacijama Der Spiegela, predstavnici BMW-a posjetili su lokaciju početkom kolovoza, a zanimanje su pokazale i obrambene kompanije za razvoj baterija za vojne dronove. Ipak, posljednji medijski izvještaji sugeriraju da novih ulagača nema na vidiku.

Amortizacija Cellforceovih proizvodnih pogona Porsche navodno košta 295 milijuna eura. U međuvremenu, oko 200 zaposlenika suočeno je s gubitkom posla jer, za razliku od matične tvrtke Porsche, u Cellforceu nema jamstva zaposlenja ni radničkog vijeća.

Ostaju bez vlastitih baterija

Svi zaposlenici pozvani su na skup u zgradi “Cellforce 1” u Kirchentellinsfurtu 25. kolovoza, na kojem će im se obratiti Michael Steiner, Porscheov direktor razvoja i potpredsjednik. Toga dana zaposlenicima je navodno zabranjeno korištenje godišnjeg odmora.

Gašenje baterijskog biznisa naglašava temeljne izazove Porscheove električne strategije koju vodi izvršni direktor Oliver Blume. Cellforce je trebao pomoći povećanju prodaje i profita električnih vozila omogućavajući Porscheu da se osloni na vlastitu proizvodnju baterijskih ćelija visokih performansi.