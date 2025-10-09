Rijetki metali pod kontrolom države: Svaku isporuku odsad odobrava kinesko ministarstvo trgovine

Kina je u četvrtak dodatno pooštrila kontrolu izvoza rijetkih metala, proširujući ograničenja na tehnologiju prerade i jasno dajući do znanja da namjerava ograničiti izvoz prema stranim korisnicima u obrambenoj industriji i proizvodnji poluvodiča.

Najnovija odluka kineskog ministarstva trgovine nadovezuje se i pojašnjava široke restrikcije izvoza rijetkih metala najavljene u travnju, koje su izazvale nestašice širom svijeta, a koje su se donekle ublažile nakon niza dogovora s Europom i SAD-om — no problem s opskrbom nije u potpunosti riješen.

Ova kontrola izvoza predstavlja važan pregovarački adut Pekinga u trgovinskim pregovorima sa Sjedinjenim Državama, a pooštravanje dolazi samo nekoliko tjedana prije planiranog susreta predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Južnoj Koreji, piše Reuters.

Kina proizvodi više od 90 posto svjetskih prerađenih rijetkih metala i magneta koji se od njih izrađuju. Njih 17 ključni su za proizvodnju širokog spektra proizvoda — od električnih vozila i zrakoplovnih motora do vojnih radara.

Ograničenja izvoza tehnologije za proizvodnju magneta od rijetkih metala sada će biti proširena na više vrsta magneta, a Kina će također ograničiti izvoz određenih komponenti i sklopova koji sadrže te zabranjene materijale.

Kina je svjetski lider u tehnologiji prerade rijetkih zemnih metala, a sada će i oprema za njihovu reciklažu biti dodana na popis tehnologija za čiji je izvoz potrebna posebna dozvola.

Zabrana čipova za Kinu

U priopćenju kineskog Ministarstva trgovine prvi je put jasno navedeno tko će biti ciljana skupina ovih ograničenja. Strani korisnici iz obrambenog sektora neće moći dobiti dozvole za uvoz kineskih tehnologija, dok će za projekte povezane s naprednim poluvodičima zahtjevi biti razmatrani pojedinačno, od slučaja do slučaja.

Samo dan ranije, američki su zakonodavci pozvali na šire zabrane izvoza opreme za proizvodnju čipova prema Kini.

Kineski izvoz rijetkih metala posljednjih je mjeseci postupno rastao, budući da je Peking odobravao sve više izvoznih licenci. Unatoč tome, mnogi strani kupci i dalje se žale da teško dolaze do potrebnih dozvola.

Posebne dozvole

Kako bi ublažilo zabrinutost zbog ograničenog pristupa, ministarstvo je poručilo da je opseg novih ograničenja ograničen, te da će se uvesti mjera olakšavanja izdavanja licenci.

Prema novim pravilima, kineskim tvrtkama zabranjeno je surađivati s inozemnim partnerima na poslovima vezanima uz rijetke metale bez izričitog odobrenja ministarstva.

Također, strani proizvođači koji u svojim proizvodima koriste kineske komponente ili strojeve morat će posebno zatražiti dozvole ako žele izvoziti predmete koji sadrže kontrolirane materijale, zaključuje se u priopćenju Ministarstva trgovine.