Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali

Vlasti u Kopenhagenu mogle bi se suočiti s naplatom računa od nekoliko desetaka milijuna kruna nakon što je otkriveno da je grad nezakonito naplaćivao pristojbe za vjenčanja oko 12.000 parova tijekom sedam godina. Većina onih kojima je pristojba naplaćena navodno nisu imali stalno prebivalište u zemlji.

Općina Kopenhagen mogla bi biti prisiljena vratiti do 23 milijuna kruna (oko 3 milijuna eura) parovima koji su se vjenčali u glavnom gradu Danske. Otkriveno je da je im je grad nezakonito naplaćivo pristojbe u visini do 4500 kruna (600 eura) za vjenčanja u gradskoj vijećnici u određenim terminima i za vjenčanja na određenim vanjskim lokacijama. No prema danskom zakonu, općina smije naplatiti pristojbu samo ako je par zatražio da se vjenčanje održi izvan gradske vijećnice, piše The Guardian.

Turizam povezan s vjenčanjima velik je biznis za grad. Prošle je godine oko 5000 međunarodnih parova sklopilo brak u Kopenhagenu, potrošivši pritom i do 120 milijuna kruna (16 milijuna eura), prema podacima Danske gospodarske komore.

“Iz mnogih razloga, bili smo vrlo zadovoljni što toliki broj stranih parova bira Kopenhagen kao mjesto na kojem će zapečatiti svoju ljubav,” rekao je Lars Ramme Nielsen, direktor u gospodarskoj komori. “Istodobno, nismo slijepi na značajan prihod koji ti gosti donose – od hotela, restorana i zračne luke, do lokalnih fotografa, cvjećara i mnogih drugih. Nadamo se da će se pronaći rješenje.”

Neki političari pozivaju na izmjenu zakona kako bi općini bilo zakonski dopušteno naplaćivati vjenčanja svim parovima koji nisu iz Danske.

Veliko opterećenje za proračun

Niels Peder Ravn, član Konzervativne stranke u odboru za kulturu i slobodno vrijeme Kopenhagena, rekao je da je, iako mu je “drago” što je danska prijestolnica postala tako popularna međunarodna destinacija za vjenčanja, ogorčen što će porezni obveznici sada morati platiti trošak.

“Nazivam to skandalom s vjenčanjima jer to znači da porezni obveznici Kopenhagena sada moraju vratiti 23 milijuna kruna približno 12.000 stranih parova”, rekao je.

“Ta sredstva morat ćemo pronaći unutar proračuna odbora za kulturu i slobodno vrijeme, što će rezultirati manjim brojem sportskih aktivnosti i kulturnih sadržaja za građane Kopenhagena.” Dodao je i da je duboko zabrinut zbog bezbroj sati rada koje će administracija morati utrošiti kako bi locirala sve te parove, koji, budući da ne žive u Danskoj, možda neće biti tako lako pronaći.

Trebalo vremena da otkriju

Gradonačelnica za kulturu i slobodno vrijeme Kopenhagena, Mia Nyegaard, rekla je da je nezakonita praksa, koja je trajala od 2018. do trenutka kada je otkrivena ranije ove godine, “doista nesretna i žalosna”.

“Ne znam kako se istovremeno Kopenhagen mogao promovirati kao destinacija za vjenčanja, Nemam odgovor na to. No, obaviještena sam da je nezakonita praksa otkrivena je kada je administracija, u proljeće 2025., pregledala financijsku i pravnu osnovu za ured za vjenčanja zbog sve veće potražnje. Tada je administracija postala svjesna pogrešne prakse i potpuno je zaustavila”, rekla je Mia Nyegaard.