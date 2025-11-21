Teslin Cybercab zaglavio u propisima: Musk ga ne može legalno prodavati

Milijarder i izvršni direktor tvrdi da novi Cybercab, bez volana i papučica, ulazi u proizvodnju u travnju. No, Tesla nema regulatorno izuzeće potrebno za njegovu prodaju — zašto ga nije zatražila?

Nakon što je dobio odobrenje dioničara Tesle za dosad neviđeni paket plaće vrijedan bilijun dolara na godišnjoj skupštini, nasmiješeni Elon Musk izašao je na pozornicu u tvornici u Austinu, uz ovacije investitora i članova uprave, kako bi iznio planove za sljedećih nekoliko godina. Najvažniji među njima: Cybercab, njegova vizija namjenskog, potpuno autonomnog, električnog taksija i Teslina strategija za dominaciju u globalnom autonomnom prijevozu.

Za razliku od najprodavanijeg Modela Y, limuzine Model 3 ili čak Cybertrucka – koji je daleko ispod ambicioznih ciljeva milijarderova šefa – Cybercab će se prodavati isključivo kao vozilo za potpuno autonomnu vožnju, bez standardnih upravljačkih komandi, prema Muskovim riječima. Trebao bi koštati manje od 30.000 dolara, što bi ga učinilo najpovoljnijim modelom tvrtke. Kako kaže Musk, uskoro dolazi na tržište.

“Imamo prvi automobil koji je posebno napravljen za potpuno samostalnu vožnju bez nadzora, kao robotaksi. Zove se Cybercab. Nema ni papučice ni volan. Nema ni bočna ogledala”, rekao je. “Ta se proizvodnja odvija upravo ovdje u ovoj tvornici. Počet ćemo s proizvodnjom u travnju iduće godine.”

Sami sebi stvorili problem

Je li Tesla spremna prodavati vozilo koje je doista sposobno sigurno voziti samo, predmet je rasprave. Zapravo, američka Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) trenutačno provodi opsežnu istragu Teslina sustava takozvane potpune autonomne vožnje zbog brojnih prijava nesreća. No i ako to ostavimo po strani, čini se da se kompanija kreće prema pogrešci koju je sama stvorila. U trenutku pisanja ovog teksta, takvo vozilo ne bi bilo u skladu s federalnim pravilima o sigurnosti vozila, koja zahtijevaju određene vrste opreme u putničkim vozilima, uključujući retrovizore, papučice, upravljač, vjetrobran i brisače. Iako postoji inicijativa da se ta pravila prilagode autonomnim vozilima, koja ne koriste te komponente, ona neće biti donesena prije datuma koji je Musk zacrtao za izlazak novog automobila.

Američka pravila o obveznoj opremi koju proizvođači automobila moraju ugraditi u svoja vozila definirana su u Federalnim standardima sigurnosti motornih vozila (FMVSS), a nadzire ih NHTSA. Ministar prometa Sean Duffy predložio je izmjene pravila za autonomna vozila, no promjene neće uskoro biti konačne. Teslini konkurenti u području robotaksija sve su to već uzeli u obzir u svojim komercijalnim planovima. Zoox, u vlasništvu Amazona, zatražio je i dobio izuzeće od NHTSA-e kako bi testirao svoj namjenski robotaksi, koji nema standardne upravljačke kontrole, na javnim cestama. Također je podnio zahtjev za komercijalno izuzeće od FMVSS pravila kako bi iduće godine mogao početi naplaćivati vožnje javnosti. Zbog toga u svojim novo pokrenutim programima u San Franciscu i Las Vegasu još ne naplaćuje vožnje. Waymo ne treba takvo izuzeće jer u svojoj robotaksi usluzi koristi modificirane verzije klasičnih vozila i nema neposredne planove za prelazak na posebno konstruiran model robotaksija. Musk takav plan ima, ali njegova tvrtka još nije zatražila dopuštenje. A to je problem.

Suprotne tvrdnje

“Tesla nije podnijela nikakav zahtjev za izuzeće za Cybercab”, rekli su iz NHTSA-e za Forbes. “Svaka tvrtka koja želi upravljati vozilom koje nije u skladu s propisima na javnim cestama (osim u zakonskim iznimkama, uključujući iznimku FAST Acta za testiranje i evaluaciju), mora prethodno podnijeti zahtjev za izuzeće i dobiti ga od NHTSA-e.”

Ni Musk ni Tesla nisu odgovorili na zahtjev za komentar.

Tjedan dana prije nego što je Musk predstavio planove za Cybercab, Robyn Denholm, predsjednica Tesline uprave, umanjivala je zabrinutost zbog dizajna i implementacije Cybercaba dok je uvjeravala dioničare da odobre Muskovo golemu kompenzacijsku nagradu. Osim regulatornih pitanja, činilo se da umiruje zabrinutost da Teslina tehnologija autonomne vožnje još nije dovoljno sigurna za vrstu vozila koju Musk želi prodavati.

“Ako moramo imati volan, može imati volan i papučice”, rekla je u intervjuu za Bloomberg News 28. listopada. No to uopće ne odgovara onome što je Musk rekao 6. studenoga. To je također u suprotnosti s njegovom tvrdnjom iz listopada 2024. da Tesla neće prodavati Cybercab kao takozvani Model 2, električno vozilo od 25.000 dolara.

“Ne radimo model koji nije robotaksi”, rekao je. “Mislim da smo jasno dali do znanja da je budućnost autonomna.”

Cybercab će se prodavati isključivo kao vozilo za potpuno autonomnu vožnju, bez standardnih upravljačkih komandi foto: John MaCdougall/AFP

Prema američkom zakonu, proizvođači automobila sami potvrđuju da njihova vozila zadovoljavaju FMVSS zahtjeve i ne trebaju unaprijed odobrenje NHTSA-e da bi pustili nove modele u proizvodnju. No kompanija koja pokuša prodavati vozilo koje nije u skladu s propisima – prije izmjena federalnih smjernica poput onih predloženih za autonomna vozila – preuzima veliki rizik, rekao je bivši dužnosnik NHTSA-e za Forbes.

“NHTSA reagira tek nakon samocertifikacije. Čim vozilo izađe na javne ceste ili se proda, NHTSA može učiniti što god želi”, rekao je bivši dužnosnik, koji je želio ostati anoniman. “U tom trenutku, ako se nešto loše dogodi, onda je to veliki problem.”

To bi vjerojatno pokrenulo istragu koja zahtijeva od proizvođača automobila da dostavi opsežne tehničke podatke NHTSA-i, rekao je izvor. Ako agencija ustanovi moguće nedostatke, može narediti popravke. Također može zabraniti da se vozila voze ili prodaju. Za proizvođača bi se mogle izreći i novčane kazne.

Nasušno mu treba uspješan proizvod

Ako se Musk nada da će mu nekadašnji prijateljski odnos s Trumpom olakšati situaciju, mogao bi se razočarati. Svakako, nije si osigurao naklonost ministra prometa, kojem NHTSA izravno odgovara. Kada je Duffy, koji je ujedno i vršitelj dužnosti ravnatelja NASA-e, sugerirao da bi ugovor o slijetanju na Mjesec mogao pripasti Bezosovu Blue Orig­inu umjesto Muskovu SpaceX-u, milijarder, poznat po tome što ne kontrolira svoje javne izjave, na platformi X nazvao ga je “Sean Dummy”, a zatim dodao da ima “dvoznamenkasti IQ”.

Prodaja Teslinih električnih vozila dosegnula je vrhunac od 1,8 milijuna jedinica 2023., prije nego što je prošle godine pala za 1,2 posto. Na putu je drugog uzastopnog godišnjeg pada u 2025., vjerojatno na oko 1,6 milijuna jedinica. BYD, marka koju je Musk nekoć ismijavao, prestigla je Teslu kao najvećeg svjetskog prodavatelja električnih automobila, a iako Musk želi da se tvrtka okrene robotaksijima i humanoidnim robotima, automobili ostaju njezin najveći izvor prihoda. Kompaniji očajnički treba uspješan proizvod nakon fijaska Cybertrucka.

Odbija prihvatiti kako ljudi razmišljaju

Iako bi možda bilo sigurnije odustati od prodaje Cybercaba u obliku kakav Musk preferira, upitno je bi li to donijelo značajniji rast prodaje zbog ključne karakteristike dizajna: riječ je o automobilu s dvoje vrata.

“Dvovratni modeli jednostavno nisu popularni, i postoji mnogo razloga za to”, rekao je Ed Kim, predsjednik i glavni analitičar istraživačke tvrtke AutoPacific. Općenito, američki kupci automobila vide ih kao nepraktične za prijevoz više putnika i tereta, rekao je.

Iako neke luksuzne marke i dalje proizvode sportske automobile s dvoje vrata, “čak i brend poput Porschea mora u velikim količinama proizvoditi četverovratna vozila kako bi financirao razvoj kultnih dvovratnih modela”, rekao je Kim.

Što se tiče prodaje Cybercaba bez volana, “jednostavno ne vidim da će se to dogoditi”, rekao je bivši Teslin rukovoditelj koji je želio ostati anoniman. “S volanom izgleda kao vrlo kompromitirano vozilo. Koliko se automobila s dvoja vrata danas prodaje? Vrlo, vrlo malo. Ovo je upravo ono u čemu je Elon stvarno loš. Odbija prihvatiti kako ljudi razmišljaju.”

Alan Ohnsman, novinar Forbesa