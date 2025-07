Muskov san o robotaksiju mogao bi postati noćna mora za vlasnike Tesle

Tvrtka je izbjegla veće pravne probleme u vezi s prometnim nesrećama koje su uključivale njezine djelomično automatizirane značajke Autopilot i FSD. No potpuno autonomna usluga prijevoza mijenja tu situaciju.

Strogo kontrolirani Muskov pilot-program Tesla robotaksija u Austinu, uspio je 16 dana funkcionirati bez ozbiljne nesreće. No, 24. lipnja, jedno vozilo Modela Y iz testne flote, udarilo je u parkirani Toyota Camry ispred popularne pizzerije. Radilo se o manjoj nezgodi, ali postavlja se pitanje: što da je vozilo umjesto automobila udarilo čovjeka?

Optimistični ulagači Tesle računaju na Muskove planove s robotaksijima kako bi stvorili novi golemi izvor prihoda temeljen na autonomnoj vožnji. Iako je to moguće, takav razvoj također nosi novi rizik: pravnu odgovornost za kvarove autonomne tehnologije. Vlasnici Teslinih vozila koji se nadaju da će zarađivati tako što će svoja vozila iznajmljivati u sustavu robotaksija, koji Musk promovira već godinama, mogli bi se i sami naći na udaru pravnih tužbi. No oni koji se nadaju zaradi trebaju razmotriti i dodatne rizike.

“Mogu li zamisliti tužbu protiv vlasnika automobila? Apsolutno”, rekao je odvjetnik Mike Nelson, koji tvrdi da je sudjelovao u preko tisuću slučajeva nesreća vezanih uz Teslu, a čija tvrtka QuantivRisk analizira podatke senzora i računala iz prometnih nesreća. Očekuje da će se u budućim slučajevima uz Teslu tužiti i same vlasnike vozila. “Odvjetnici tužitelja reći će nešto poput: ‘Vozilo nije bilo ispravno održavano’ ili ‘krivim ste prikazom stanja automobila doveli do nesreće.”

Koja će biti odgovornost vlasnika?

Pod pretpostavkom da je Teslina tehnologija robotaksija zaista spremna za komercijalnu uporabu – što mnogi stručnjaci za autonomna vozila dovode u pitanje – poziv najbogatijeg čovjeka na svijetu vlasnicima da unovče svoja vozila mogao bi zvučati primamljivo. No također bi mogao završiti kao još jedan u nizu neuspješnih Muskova snova, poput hyperloopa, solarnih krovova ili fantazija o trilijunskim uštedama kroz Dogecoin. Iako je Musk glasno isticao koliko će robotaksiji promijeniti budućnost Tesle, osobito sada kada prodaja električnih vozila stagnira, o tome kako će sustav konkretno funkcionirati rekao je vrlo malo.

“Ključno pitanje je hoće li Tesla kao dio robotaksi mreže imati podršku i organizaciju”, rekao je Phil Koopman, profesor na Sveučilištu Carnegie Mellon koji proučava autonomna vozila. “Ako Teslin robotaksi doživi nesreću, mora li vlasnik ustati u tri ujutro, odvesti se do mjesta nesreće i razgovarati s policijom?”

Godinama Tesla upozorava korisnike svojih sustava Autopilot i Full Self-Driving (FSD) da oni ne pružaju potpunu autonomiju. Vozači moraju biti stalno budni i spremni preuzeti kontrolu. Zbog toga kompanija nije bila pravno odgovorna za poznate nesreće povezane s Autopilotom, poput one u Floridi 2016. kada je poginuo vlasnik Tesle Joshua Brown, ili nesreće u ožujku 2018. kada je Walter Huang stradao nakon što je njegov Model X udario u betonski razdjelnik u Mountain Viewu u Kaliforniji. No to se mijenja u slučaju kada netko bude ozlijeđen ili pogine dok je vozilo u potpunosti pod kontrolom Tesline tehnologije, kao u robotaksi načinu rada.

Suđenje umjetnoj inteligenciji

“Robotaksi je mobilni salon u kojem možete popiti piće, gledati film ili čak spavati”, rekao je Musk u objavi na Facebooku. Tesla nije odgovorila na upit o tome kako planira rješavati pitanja odgovornosti ako bi se, primjerice, putnik koji spava ili pije u vozilu uključenom u prometnu nesreću ozlijedio. Najveći aktualni operator robotaksija, Waymo, rekao je za Forbes da u slučaju kada je njihovo vozilo odgovorno za nesreću, preuzima pravnu odgovornost te pruža medicinsku naknadu putnicima bez obzira tko je kriv.

Pravni stručnjak William Widen, profesor s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Miamiju, smatra da je to ispravan pristup, ali upozorava da tehnologija trenutačno daleko nadmašuje zakone i propise. On poziva na stvaranje novog nacionalnog standarda za odgovornost u slučaju AI nesreća: trebali bismo prema umjetnoj inteligenciji postupati kao prema čovjeku. “Odgovornost bi trebala biti na proizvođaču ili dizajneru, a standard odgovornosti isti kao za vozača“, kaže Widen. U sudnici bi, kaže, porotu trebalo upoznati s rekonstrukcijom nesreće i pustiti ih da odluče je li “računalni vozač” reagirao razumno, kao što to već činimo s ljudskim vozačima.

Musk je prošle godine na sastanku s dioničarima rekao da će Tesla posjedovati dio flote, ali za flotu koju čine vozila njihovih kupaca to će funkcionirati kao Airbnb. “Svoj automobil možete dodati ili ukloniti iz mreže kad god poželite.” Jednim dodirom u aplikaciji Tesla, tvrdi, vlasnici mogu omogućiti da njihovo vozilo zarađuje dok su oni odsutni.

Problem s osiguranjem

Unatoč Muskovim najavama, nije jasno kada će se pilot-program u Austinu, koji je za sada dostupan samo ograničenom broju odabranih korisnika, proširiti. Tvrtka je za rane korisnike izradila posebnu aplikaciju putem koje mogu pozvati vozilo, no prije toga moraju pristati na uvjete koji mnogi vjerojatno ne čitaju detaljno. Među ostalim, korisnici su upozoreni da “putnici možda neće uvijek biti dostavljeni na željeno odredište” i da mogu iskusiti “neugodnosti, prekide ili nelagodu”. Također se navodi da se vozila ne smiju koristiti za hitne medicinske potrebe i da svi sporovi moraju biti riješeni arbitražom.

Trenutno, kada se dogodi nesreća s Uberovim vozilima, i vozači i platforma mogu biti pravno odgovorni. Očekuje se da će isto vrijediti i za Teslu te za vlasnike koji svoja vozila uključe u buduću robotaksi mrežu.

No, s obzirom na to da je ideja iznajmljivanja autonomnih vozila putem platforme još uvijek nova, vlasnici bi mogli imati problema s osiguravanjem takvih “vozila za zaradu”. Ben Lewis, potpredsjednik za razvoj poslovanja u startupu Simulytic, koji osiguravateljima pruža podatke o rizicima autonomnih vozila, kaže da će osiguravatelji biti vrlo oprezni. “Kombinacija osobnog korisnika autoosiguranja koji gradi flotu autonomnih vozila s ciljem stvaranja prihoda, predstavlja novi i složen rizik. Kao i kod većine novih rizika, osiguravatelji će se ponašati vrlo oprezno i njihova spremnost na pokrivanje takvih rizika bit će ograničena – barem neko vrijeme.”

Dodatni izazov bit će i osiguravanje da su vozila koja vlasnici sami uključuju u mrežu u tehnički ispravnom stanju. Za razliku od Wayma, čija flota od oko 2000 vozila u Phoenixu, San Franciscu, Los Angelesu, Austinu i Atlanti redovito prolazi punjenje, čišćenje i manja održavanja, Tesla još nije objavila kako planira održavati sličan sustav.

Rizik jeftinih kamera

“Oguljeni rubovi vrata, ogrebotine na naplatcima, prljavština, istrošena sjedala, klice – sve bi nas to izludilo“, kaže Loren McDonald, dugogodišnji vlasnik Tesle. “Iako bi u teoriji moglo imati financijskog smisla uključiti svoje vozilo u robotaksi mrežu, za našu obitelj bi minusi nadmašili dobit.”

Musk se hvali da Tesla ima prednost u cijeni u odnosu na Waymo, jer koristi jeftine digitalne kamere kao primarne senzore, dok konkurencija koristi skuplje sustave poput lidara, radara i termalnih kamera. No to bi moglo dodatno povećati rizik u slučaju nesreće, jer bi odvjetnici mogli tvrditi da je Tesla “uštedjela na sigurnosti” izbjegavajući upotrebu naprednijih senzora.

“Bio bih iznenađen da to netko ne spomene u tužbi”, zaključuje odvjetnik Nelson.

novinar Forbesa Alan Ohnsman