Trumpov milijarder konačno na čelu NASA-e. “Važno je da se vratimo na mjesec”

Nakon višemjesečnog zastoja i povlačenja prve nominacije, Senat je potvrdio Trumpova kandidata za čelno mjesto NASA-e, koji najavljuje jači fokus na Mjesec i buduće svemirske misije.

Američki zakonodavci potvrdili su milijardera Jareda Isaacmana za novog ravnatelja NASA-e, nakon što ga je predsjednik Donald Trump dva puta nominirao za tu funkciju koja je u svemirskoj agenciji bila upražnjena gotovo godinu dana. Isaacman je upotvrđen nakon saslušanja u Senatu, na kojem je naglasio važnost povratka NASA-inih astronauta na Mjesec.

Trump je Isaaca­mana prvi put izabrao za čelno mjesto NASA-e prošle godine, no u svibnju je povukao nominaciju — da bi milijardera ponovno nominirao prošlog mjeseca.

Isaacman ima snažne veze s izvršnim direktorom Tesle Elonom Muskom te je sudjelovao u dvije svemirske misije koje je organizirao privatni svemirski program Polaris, koji je osnovao u suradnji sa SpaceX-om, tvrtkom u Muskovu vlasništvu.

Karijeru je započeo osnivanjem tvrtke za obradu plaćanja Shift4 Payments i privatne obrambene kompanije Draken International, prije nego što se okrenuo pilotiranju svemirskih letjelica.

NASA je gotovo godinu dana bila bez stalnog ravnatelja, u razdoblju u kojem se suočavala s rezovima proračuna i kašnjenjima na više projekata.

Isaacman je bio vodeći kandidat za preuzimanje upravljanja NASA-om te se činilo da je potvrda njegova imenovanja pitanje dana prije nego što je Trump u proljeće povukao nominaciju. U lipnju je Isaacman u jednom podcastu izjavio da mu je nominacija povučena zbog povezanosti s Muskom. Pojavila su se izvješća da je Trump u početku prepustio Musku da odabere ravnatelja NASA-e, prije nego što je došlo do razlaza između dvojice milijardera. Borba za to tko će voditi NASA-u dodatno se zaoštrila nakon tog sukoba, a Wall Street Journal u listopadu je izvijestio da je ministar prometa Sean Duffy, koji je u međuvremenu obnašao dužnost vršitelja dužnosti ravnatelja, bio zainteresiran za stalnu funkciju.

Kirk Ogunrinde, novinar Forbes