U kojoj se zemlji svijeta najviše, a u kojoj najmanje plaća za pivo – i kako stoji Hrvatska?

Dok je na Bliskom istoku pivo pravi luksuz, na Madagaskaru je gotovo pa sitnica. Pokazala je to analiza tvrtke Finder, provedena u 155 zemalja svijeta, prema kojoj razlika između najskupljeg i najjeftinijeg piva doseže čak 10,6 eura.

Najskuplja pinta toči se u Dohi (Katar), gdje stoji 11,75 eura, a slijedi je Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati) s cijenom od 11,15 eura.

Treće mjesto zauzima Muscat u Omanu s 10,35 eura, dok su na četvrtom i petom mjestu europske prijestolnice Reykjavik (Island, 9,93€) i Oslo (Norveška, 9,40€).

Općenito gledano, zemlje Bliskog istoka i sjeverne Europe imaju najskuplje pivo na svijetu.

Hrvatska se nalazi na 75. mjestu od ukupno 155 zemalja, s prosječnom cijenom od 2,68 eura.

Zanimljivo, jeftiniji smo od mnogih regionalnih zemalja — Slovenije (55. mjesto, 3,21€), Srbije (61. mjesto, 2,94€), Albanije (65. mjesto, 2,83€) i Crne Gore (74. mjesto, 2,69€).

A gdje se pije najjeftinije pivo na svijetu?



Cijena pinte piva u glavnim gradovima diljem svijeta, foto: Finder

U Antananarivu, glavnom gradu Madagaskara, pinta stoji svega 0,80 eura, a slijedi je Addis Ababa u Etiopiji s 0,83 eura.

Na listi pet najjeftinijih gradova nalaze se još Lomé (Togo, 0,84€) te Kigali (Ruanda), Vientiane (Laos) i Lagos (Nigerija), gdje za pintu treba izdvojiti 0,87 eura.

Od deset zemalja s najjeftinijim pivom, čak osam se nalazi u Africi.

Svjetski prosjek, izračunat na temelju 155 glavnih gradova, iznosi 3,26 eura u 2025. godini — gotovo jednako prošlogodišnjem prosjeku od 3,25 eura.

Prema tome, u Hrvatskoj je prosječna cijena piva niža za 0,58 eura od svjetskog prosjeka.

TOP 12 gradova u kojima je najskuplje pivo

Doha, Katar 11,75€ Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati 11,15€ Muscat, Oman 10,35€ Reykjavik, Island 9,93€ Oslo, Norveška 9,40€ Manama, Bahrain 8,88€ Nuuk, Grenland 8,85€ New York, SAD 8,59€ Zürich, Švicarska 8,32€ Helsinki, Finska 8,07€ London, Velika Britanija 8,06€ Singapur, Singapur 7,66€

