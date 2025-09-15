Vodeći u regiji: Pretvaraju plastični otpad u visokovrijedne sirovine

MOL Grupa postigla je važnu prekretnicu u strategiji Shape Tomorrow uspješno dovršivši prvi proizvodni ciklus s certifikatom ISCC PLUS, korištenjem kružne ulazne sirovine u petrokemijskom pogonu MOL Petrochemicals u Tiszaújvárosu u Mađarskoj.

Pilot-projekt potvrđuje sposobnost MOL Grupe da pretvara kružnu sirovinu, temeljenu na komunalnom plastičnom otpadu, u visokokvalitetni polietilen (PE) i polipropilen (PP). Ovo je značajan iskorak u provedbi strategije Shape Tomorrow, kojom MOL Grupa uvodi elemente kružne ekonomije u proizvodnju i učvršćuje poziciju predvodnika održive petrokemije u Srednjoj i Istočnoj Europi.

“Ovaj uspješan test dokaz je da MOL Grupa može preraditi kružne sirovine u skladu s ISCC Plus certificiranim postupkom te tako pretvoriti plastični otpad u nove, visokovrijedne proizvode”, izjavio je Péter Császár, viši potpredsjednik MOL Group za kemikalije. “To je važan korak prema održivoj petrokemiji koji jača naš položaj vodećeg dionika kružne ekonomije u regiji.”

Tijekom testiranja kružna ulazna sirovina dobivena od komunalnog otpada puštena je u MOL-ov parni kreker. Ovaj postupak omogućuje proizvodnju monomera na osnovi kružnih izvora (najmanjih osnovnih građevnih blokova plastike), koji se zatim prerađuju u polimere. U procesu je primijenjen pristup masene bilance – metodologija koja bilježi i obračunava kružnu sirovinu kada se obrađuje zajedno s konvencionalnim inputima, čineći sustav transparentnim i uravnoteženim.

Ovaj ishod nadovezuje se na ISCC Plus certifikat koji su 2024. dobili MOL Petrochemicals u Tiszaújvárosu i Slovnaft u Bratislavi za pogone parnog krekiranja i polimerizacije. Maksimalno iskorištavanje sinergija gospodarenja otpadom jedno je od ključnih uporišta strategije Shape Tomorrow. Cilj kompanije je nastaviti transformaciju prema kružnim kemikalijama te do 2030. iskoristiti do 1,5 milijuna tona sirovine za energetsku industriju. To je potkrijepljeno širenjem portfelja koji uključuje koncesiju za gospodarenje komunalnim otpadom u Mađarskoj, akvizicije u recikliranju plastike te partnerstva usmjerena na razvoj tehnologija kemijske reciklaže.

MOL Grupa nastavit će ispitivanje dodatnih tipova kružnih sirovina i razvoj novih procesa kako bi otpad postao sve važnija sirovina za proizvodnju plastike.