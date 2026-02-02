“Vrlo talijanski problem”: Zašto su Zimske olimpijske igre magnet za mafiju

Veliki građevinski projekti za Milano i Cortinu potaknuli su sumnje na utjecaj organiziranog kriminala, ali su antmafijaške skupine postavile temelje za transparentniji model budućih olimpijskih igara.

U ranim jutarnjim satima 8. listopada Pokrajinsko zapovjedništvo karabinjera u Bellunu objavilo je priopćenje za javnost u kojem je najavilo tri uhićenja, čime je okončana jednogodišnja istraga nazvana “Operacija Reset”. Dvojica od trojice uhićenih bila su braća, poznati pripadnici zloglasne navijačke skupine rimskog nogometnog kluba Lazija, Irriducibili, navodi se u priopćenju, a hvalili su se i osobnim vezama s bivšim vođom Fabriziom Piscitellijem, koji je ubijen 2019. godine. Kaznena djela za koja su braća uhićena nisu počinjena u Rimu, već 400 milja sjevernije, u malom alpskom skijalištu Cortina d’Ampezzo, visoko u Dolomitima, koje će sljedeća tri tjedna biti domaćin Zimskih olimpijskih igara., piše The Guardian.

Braća još čekaju suđenje, no lokalno državno odvjetništvo tvrdi da su vodili operaciju u tri faze. Prva je bila preuzimanje kontrole nad mrežom distribucije droge u Cortini, druga preuzimanje triju lokalnih noćnih klubova, a treća iznuđivanje lokalne vlasti kako bi im dodijelila građevinske ugovore za radove povezane s Igrama. Među dokazima koje tužiteljstvo tvrdi da posjeduje nalazi se i bilješka na jednom od bratovih mobitela u kojoj piše: “Želimo područje groblja za garaže, bivšu slastičarnicu, prilaznu cestu i novu obilaznicu, izgradnju turističkog naselja.”

Podzemne garaže gradila Ndranghete

Prema podacima Talijanske antmafijaške istražne direkcije (DIA), 38 posto svih protumafijaških mjera poduzetih u Italiji 2024. godine odnosilo se na građevinski sektor, pri čemu je oko 200 javnih gradilišta istraživano zbog sumnje na infiltraciju organiziranog kriminala. Posljednji veliki događaj održan u Milanu, Svjetska izložba 2015., bio je obilježen korupcijom vezanom uz građevinske ugovore. Expo je stajao 2,6 milijardi eura. Trošak Zimskih olimpijskih igara trenutačno je znatno veći od dvostrukog iznosa.

DIA je parlamentu također izvijestila da “Zimske olimpijske igre predstavljaju značajan događaj … za kriminalne sindikate zainteresirane za stjecanje uporišta u postupcima dodjele natječaja”. Samo u Lombardiji je 2024. godine doneseno “50 protumafijaških zabrana”. Jedna od njih izdana je protiv građevinske tvrtke koja je radila na izgradnji podzemne garaže uključene u “Plan radova za Olimpijske igre Milano-Cortina 2026.”, nakon što je utvrđeno da su “direktori tvrtke imali osobne i profesionalne odnose s članovima nekoliko klanova ’Ndranghete”, piše britanski list.

Inicijativa za transparentnost

Ako Italija ima problema, ima i rješenja. “To je pomalo kružno”, kaže Leonardo Ferrante, član nacionalnog odbora antmafijaške organizacije Libera.”Italija je poznata kao zemlja mafije, ali trebala bi biti poznata i kao zemlja antmafijaškog pokreta.” Libera je osnovana 1994. godine od strane uličnog svećenika Luigija Ciottija, s početnim ciljem prikupljanja milijun potpisa za peticiju kojom bi se omogućilo ponovno korištenje imovine oduzete kriminalnim organizacijama. Udružili su se u radikalan program nazvan Open Olympics 26, s ciljem da postupke javne nabave vezane uz Igre učine transparentnijima. Najveći uspjeh Open Olympicsa 26 bilo je to što su organizatore Igara obvezali da sve svoje financijske transakcije objavljuju na jednom javnom portalu, koji se ažurira svakih 45 dana. Zahvaljujući tome zna se da se samo 1,6 milijardi eura troši na samu realizaciju Igara, dok se preostalih 4,12 milijardi odnosi na povezane radove, uključujući nevjerojatnih 2,816 milijardi eura za cestovne projekte, te da više od polovice projekata neće biti dovršeno prije završetka Igara, a najkasniji rok završetka je 2033. godina.

“Inicijativa je nastala u jesen 2023., izrasla iz velikog jaza između talijanskog civilnog društva i institucionalnih tijela. Nakon godina pokušaja dijaloga, počeli smo organizirati zajednicu i mrežu udruga koje traže transparentnost i odgovornost”, objašnjava Ferrante. “Sve što se danas zna o Olimpijskim igrama u pogledu podataka izravan je rezultat djelovanja talijanskih građanskih skupina.” Zahvaljujući njihovu radu, primjerice, poznato je da je 60 posto od 98 olimpijskih projekata navedenih na portalu provedeno bez ikakve procjene utjecaja na okoliš.

Dio projekata izvan portala

“U Italiji imamo snažne zakone o transparentnosti, ali i mnogo iznimki, a jedna od tih iznimki su Olimpijske i Paraolimpijske igre.” Ferranteova kolegica Elisa Orlando dodaje kako je to vrlo talijanski problem. “Vidjeli smo to i kod drugih velikih događaja, poput Svjetske izložbe u Milanu prije 10 godina. Dolazimo u situaciju u kojoj sve postaje izvanredno stanje. Moramo isporučiti projekte prije datuma otvaranja događaja, a to dovodi do izuzeća, ne samo od transparentnosti, nego ponekad i od procedura u postupcima javne nabave. Što su poslovi transparentniji, to su manje privlačni organiziranom kriminalu. No taj je uspjeh bio tek djelomičan. Libera se zalagala za veću transparentnost oko podugovaranja, a cijeli jedan segment olimpijskog projekta nalazi se izvan portala, u rukama privatnih tvrtki. Fondazione Milano Cortina je crna rupa transparentnosti.”

Tri od posljednjih šest Olimpijskih igara – u Sočiju, Riju i Tokiju – bile su obilježene golemim korupcijskim skandalima. U vrijeme kada je sve manje gradova spremno provesti kandidature zbog javne skepsije prema troškovima, projekt Open Olympics predstavlja radikalan korak prema rješavanju nekih od tih dugogodišnjih problema. Tim već surađuje s organizacijama u Francuskoj kako bi se isti model primijenio uoči Zimskih olimpijskih igara 2030., koje će se održati s druge strane Alpa.

“Rizik kriminalne infiltracije postoji posvuda, ne samo u Italiji. No ovdje u Italiji imamo alate koji nam omogućuju da prepoznamo kriminalnu infiltraciju kada se ona dogodi”, kaže Ferrante. “Naš treći cilj je izgraditi međunarodno građansko nasljeđe. Želimo stvoriti međunarodni pokret za transparentnost Olimpijskih igara.”