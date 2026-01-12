Zbog jedne stvari milijarderi pakuju kofere i masovno bježe iz Kalifornije

Kalifornija im je omogućila da se uzdignu među najbogatije ljude na svijetu. Sada joj okreću leđa jer država traži mali dio tog bogatstva natrag.

Predloženi Zakon o porezu na milijardere u Kaliforniji (California Billionaire Tax Act) naveo je plutokrate da razmišljaju o napuštanju Zlatne države zbog straha da će morati platiti jednokratni porez od pet posto, povrh ostalih poreza koje, u usporedbi s ostatkom stanovništva, ionako jedva plaćaju.

Mjera bi se primjenjivala na milijardere koji imaju prebivalište u Kaliforniji na dan 1. siječnja 2026., što znači da je 2025. postala godina masovnih selidbi među otprilike 200 najbogatijih kalifornijskih kućanstava obuhvaćenih porezom, piše LA Times.

Tko je već “dao petama vjetra”

Među onima koji su, prema navodima, već otišli nalaze se vlasnica i nasljednica lanca In-N-Out Burger Lynsi Snyder, suosnivač PayPala i konzervativni donator Peter Thiel, investitor rizičnog kapitala David Sacks, suosnivač Craft Venturesa, te suosnivač Googlea Larry Page, koji je nedavno kupio nekretninu uz more u Coconut Groveu, gradskoj četvrti Miamija, za 173 milijuna dolara.

Glavni pokrovitelj Zakona o porezu na milijardere je sindikat Service Employees International Union–United Healthcare Workers West (SEIU-UHW), koji tvrdi da bi porez mogao prikupiti 100 milijardi dolara kako bi se ublažili ozbiljni savezni rezovi u kalifornijskom javnom obrazovanju, programima pomoći u hrani i Medicaidu. Inicijativa je osmišljena i kao protuteža dijelu poreznih olakšica koje su milijarderi dobili kroz zakon One Big Beautiful Bill Act, koji je nedavno donio Kongres pod republikanskom dominacijom, a potpisao predsjednik Donald Trump.

Autori Zakona o porezu na milijardere još moraju prikupiti oko 875.000 potpisa registriranih birača do 24. lipnja kako bi se mjera našla na glasačkom listiću u studenom. No s obzirom na sve veći bijes javnosti zbog rasta bogatstva malog broja građana i krizu priuštivosti koja pogađa velik dio zemlje, inicijativa ima realne izglede da se nađe pred biračima.

Odlazak bogatstva dugoročno šteti

Ako bi porez bio izglasan, što bi to značilo za one tajkune koji se nisu spakirali na vrijeme? Za Thiela, čije se bogatstvo procjenjuje na oko 27,5 milijardi dolara, to bi značilo oko 1,2 milijarde dolara poreza ako odluči ostati, uz rok od pet godina za plaćanje. Malo je vjerojatno da bi itko od pogođenih bogataša osjetio stvarni financijski udar, no taj bi novac mogao značiti ogromnu razliku za djecu koja ovise o besplatnim školskim obrocima ili za ljude kojima je potrebna medicinska skrb, ali si je ne mogu priuštiti jer ih je sustav opteretio većinom poreznog tereta.

Mnogi ipak upozoravaju da bi odljev tolikog bogatstva u druge savezne države dugoročno mogao naštetiti Kaliforniji. Čak se i guverner Gavin Newsom usprotivio mjeri, ističući da se bogati mogu preseliti bilo kamo kako bi izbjegli porez. Na prošlomjesečnom summitu DealBook New York Timesa Newsom je rekao: “Ne možete se izolirati od preostalih 49 saveznih država. Nalazimo se u konkurentskom okruženju.”