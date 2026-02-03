​​​Swen preuzima Diventu. Razvijaju novu digitalnu platformu za hrvatsko hotelijerstvo i kampove 

Bornfight grupa preko svoje tvrtke Swen hospitality preuzela je Divento poznat po jednom od najraširenijih hotelskih informacijskih sustava u regiji.

Hrvatska tehnološka kompanija Swen Hospitality dovršila je akviziciju Divente, jednog od najdugovječnijih i najraširenijih objedinjenih hotelskih informacijskih sustava u regiji. Ove dvije tvrtke zajedno pokrivaju oko 30 posto ukupnog tržišta – navodi se u priopćenju tvrtke.

Swen posluje u sklopu Bornfight grupe, koji vodi Tomislav Grubišić uz podršku Ante Mandića koji se vlasnički pridružio dvije godine nakon prodaje svoje tvrtke IN2 2018. godine. Osnivači i menadžment Divente (ITI Computers) su Nikša Ivanović, Katija Lonza i Stane Kovačić. Nakon akvizicije, oni će ostati aktivno uključeni na managerskim pozicijama. Vrijednost akvizicije nije objavljena.

Višegodišnje iskustvo Divente sada se spaja s modernim tehnološkim pristupom Swena, pri čemu akvizicija ne predstavlja klasično preuzimanje baze korisnika, već početak dugoročne transformacije proizvoda i tehnologije. Cilj nije razvoj još jednog izoliranog softverskog alata, već izgradnja platforme nove generacije za hospitality industriju.

30 godina iskustva

Za postojeće i buduće klijente to znači postupno objedinjavanje ključnih poslovnih procesa na jednom mjestu. Swen dugoročno gradi softversku platformu koja ne služi samo za vođenje operacija, već postaje temeljna digitalna infrastruktura na kojoj hotelijeri upravljaju cijenama, kapacitetima, ljudima i podacima, uz naglasak na pouzdanost, stabilnost i dugoročnu održivost.

U Diventi fokus vide na stvarnoj poslovnoj vrijednosti za hotelijere – od bolje iskorištenosti kapaciteta i pametnijeg upravljanja cijenama, do automatizacije procesa koji danas zahtijevaju značajan ljudski angažman, kao i dostupnosti pouzdanih podataka u stvarnom vremenu.

Dok Diventa u novu grupu donosi dubinsko razumijevanje operativnih procesa u hotelima i kampovima, Swen, predvođen Leonardom Dražićem i Danijelom Potočkim, posljednjih godina razvija modernu cloud arhitekturu s naglaskom na centralizirani podatkovni sloj, naprednu analitiku i postupnu primjenu umjetne inteligencije. Upravo je ta kombinacija – operativno znanje i suvremeni tehnološki pristup – bila ključna u odluci o spajanju dviju kompanija.

Diventa iza sebe ima više od 30 godina razvoja objedinjenog hotelskog informacijskog sustava, koji se danas koristi u velikom broju hotela, kampova i turističkih kompleksa, uključujući neke od operativno najzahtjevnijih objekata na tržištu. Iz kompanije ističu kako tržištu nedostaje stabilna infrastrukturna platforma na kojoj hotelijeri mogu dugoročno temeljiti svoje poslovanje, s naglaskom na mjerljive poslovne učinke, kvalitetnije donošenje odluka i veću otpornost u sve konkurentnijem okruženju.