Lijek koji bi mogao donijeti milijarde. Tableta za apneju u snu mogla bi biti na tržištu sljedeće godine

Apneja pogađa čak 80 milijuna ljudi samo u Sjedinjenim Državama. Apnimed, tvrtka vrijedna 400 milijuna dolara koja stoji iza prve tablete za njezino liječenje, priprema se podnijeti zahtjev za odobrenje Američkoj agenciji za hranu i lijekove (FDA).

U studenom 2016., istraživač s Harvarda, dr. Luigi Taranto Montemurro, bio je u laboratoriju bolnice Brigham and Women’s i promatrao muškarca srednjih godina s opstruktivnom apnejom u snu, koji je ležao u krevetu pričvršćenom na žice kako bi se pratilo je li prestao disati preko noći. Taranto Montemurro testirao je potencijalni lijek, ali nije očekivao puno. Istraživači su desetljećima pokušavali pronaći lijek koji bi mogao riješiti ovo uobičajeno stanje – u kojem disanje prestaje na kratke periode tijekom spavanja, ponekad snižavajući razinu kisika do opasne mjere – i svaki raniji pokušaj nije uspio.

Tada je shvatio da čovjek normalno diše.

“Obično je ovaj čovjek imao puno apneja, a odjednom je dobro disao. Pa sam otišao provjeriti je li nešto u redu s opremom ili je li bila nepravilno spojena“, rekao je Taranto Montemurro za Forbes. Ali spajanje je bilo u redu. Kombinacija dva postojeća lijeka koje je testirao djelovala je. “Bilo je kao, ‘Vau, ne mogu vjerovati svojim očima’“, rekao je.

Devet godina kasnije, startup Apnimed sa sjedištem u Cambridgeu, Massachusetts, koji je od Harvarda stekao prava na potencijalni lijek, priprema se podnijeti zahtjev za odobrenje FDA-e za noćnu tabletu temeljenu na ta dva lijeka za poremećaj disanja. Vrlo pojednostavljeno rečeno, lijek djeluje tako što sprječavaja potpuno opuštanje mišića u grlu, a istovremeno omogućuje samom mozgu da se odmori tijekom spavanja. Ako sve bude u redu, mogao bi se naći na tržištu u prvoj polovici 2027. godine, nudeći potencijalno životno učinkovit tretman za neke od procijenjenih 80 milijuna ljudi u SAD-u s apnejom za vrijeme spavanja.

Trenutno je primarni tretman za ovu bolest aparat za kontinuirani pozitivni tlak u dišnim putovima, poznat kao CPAP, koji prisiljava zrak niz grlo korisnika kako bi ga održao otvorenim. Uređaj djeluje. Ali, ne čudi da ga mrzi većina onih koji ga moraju koristiti. Mnogi ljudi s apnejom u snu odbijaju je isprobati ili čak neće dobiti dijagnozu iz straha da će morati. No, apneja u snu nije samo manja smetnja. Istraživanja pokazuju da ljudi s neliječenom apnejom u snu imaju veću vjerojatnost da će razviti srčane probleme, moždani udar, a možda čak i Parkinsonovu i Alzheimerovu bolest. Liječenje koje je pacijentima lakše podnijeti moglo bi imati transformativan utjecaj na njihovo cjelokupno zdravlje.

Apnimed prikupio novac od investitora

Apnimed je biotehnološka tvrtka u ranoj fazi, što znači da gubi novac i još nema prihoda. No, obećanje tablete pomoglo im je prikupiti 260 milijuna dolara od investitora među kojima su Morningside, Alpha Wave Global i Sectoral Asset Management, po procjeni od oko 400 milijuna dolara. Ako uspiju pustiti lijek na tržište, mogao bi vrijediti puno više. Komercijalno lansiranje lijeka je skupo, a Apnimed sada razmatra kako prikupiti sredstva za to, uključujući i mogućnost inicijalne javne ponude (IPO), možda već ove godine. Čak i ako bi mali postotak ljudi s apnejom u snu uzimao njegov lijek, postao bi hit s prodajom u milijardama dolara.

“Brojke su zapanjujuće“, rekao je dr. Larry Miller, suosnivač i izvršni direktor Apnimeda, liječnik pulmologije i serijski poduzetnik koji je odgodio vlastito umirovljenje kako bi pokrenuo tvrtku. “Mislim da će ga koristiti milijuni ljudi. Je li to jedan milijun ili deset, ne znamo.“

Medicina spavanja, do nedavno, bila je pomalo u drugom planu. Čak i danas, tema oko spavanja u Silicijskoj dolini više se vrti oko visokotehnoloških madraca i nosivih uređaja koji ciljaju potrošače koji žele optimiziran san. Apneja u snu, unatoč tome što sada postoji nekoliko drugih startupova u ranoj fazi koji se fokusiraju na nju, bolest je koja je ispod radara. “To nije uzbudljiva bolest“, rekao je Miller. “Neke bolesti, poput Alzheimerove bolesti, zaokupljaju maštu javnosti. Ova to nikada nije učinila.“

To bi moglo biti zato što san nije baš dobro shvaćen, iako spavamo otprilike trećinu života. Ili bi to moglo biti zbog pogrešne percepcije da to nije ozbiljna bolest ili problem isključivo za pretile muškarce srednje dobi. CPAP datira tek iz 1981.; prije toga osobe s teškom apnejom u snu liječene su traheotomijom, kirurškim otvaranjem dušnika.

“Opstruktivna apneja u snu ogroman je javnozdravstveni problem koji se nedovoljno prepoznaje, nedovoljno liječi i nedovoljno dijagnosticira“, rekao je dr. Nate Watson, liječnik medicine spavanja i bivši predsjednik Američke akademije za medicinu spavanja (koji je konzultirao Apnimed).

Liječenje apneje

Liječenje apneje u snu dugo je bio san harvardskog istraživača spavanja dr. Andrewa Wellmana, koji vodi Laboratorij za poremećaje disanja u snu u bolnici Brigham and Women’s gdje je Taranto Montemurro bio postdoktorand. Čak i kao mladi istraživač prije 25 godina, Wellman se nadao da će pronaći lijek za apneju u snu. Znao je da poremećaj mora imati kemijsku komponentu i potencijalno farmaceutsko rješenje, jer čak ni ljudi koji su izrazito pretili ne pate od apneje u snu kada su budni. No, najmanje 40 kandidata za lijekove testirano je na opstruktivnu apneju u snu tijekom godina bez uspjeha, rekao je Miller. “Tableta za apneju u snu oduvijek je bila sveti gral“, rekao je Wellman.

Zato su on i Taranto Montemurro (47), koji je odrastao u malom talijanskom gradiću Rovatu i došao u SAD raditi u njegovom laboratoriju, bili toliko šokirani kada su testiranja na pacijentima pokazala znakove da djeluje. “Iskreno, nisam vjerovao da su naši nalazi stvarni“, rekao je Wellman. “Toliko sam puta u prošlosti bio prevaren s ovim.“

Kad mu je Taranto Montemurro ispričao o rezultatima u laboratoriju, obratio se Milleru, pulmologu i serijskom poduzetniku. Miller je već osnovao devet drugih tvrtki od 1990., od kojih je sedam na kraju prodao, za ukupnu cijenu veću od milijardu dolara. Kad je razgovarao s Wellmanom, bio je u Macrolide Pharmaceuticals, koju je pokrenuo 2015. s 22 milijuna dolara financiranja od strane rizičnih ogranaka Novartisa i Rochea te velikim planovima za razvoj nove vrste antibiotika. No, tvrtka se kasnije borila i na kraju je prodana, pod novim imenom i s novim poslovnim fokusom, drugoj farmaceutskoj tvrtki u ranoj fazi, za oko 25 milijuna dolara 2021. godine.

“To je ovisnost, gledajte na to tako“, rekao je Miller, a oči su mu blistale, govoreći o svojim startupima. “Prije ovog, mislio sam da sam gotov, ali kad me Andrew nazvao u vezi podataka, pomislio sam: ‘Ovo je predobro. Moram to učiniti.’“ Sada se smije što ga djeca zovu najstarijim svjetskim izvršnim direktorom startupa sa 72 godine.

Godine 2017. Miller je pokrenuo Apnimed, pregovarajući o pravima na patente s Harvardom, a Taranto Montemurro pridružio se kao suosnivač, a kasnije i glavni znanstveni direktor. Startup je u kolovozu 2019. prikupio 26 milijuna dolara od Morningside Group, investicijske tvrtke Geralda Chana čija je obitelj stekla bogatstvo na nekretninama u Hong Kongu. Miller sada posjeduje ono što naziva malim postotkom poslovanja.

“Ovi dečki su prava stvar“, rekao je dr. John Cronin, koji se tvrtki pridružio kao viši potpredsjednik kliničkog razvoja 2022. nakon što je radio kao glavni medicinski direktor za njegu spavanja i disanja u Philips Respironics, jednom od dva velika proizvođača CPAP-a. “Vidio sam mnogo različitih lidera u medicini spavanja kod kojih je pitanje: ‘Hoće li oni stvarno ispuniti obećanje o ovome?’“

Prikupljanje tog ranog financiranja od Morningsidea bilo je lako, ali kako je pandemija Covida-19 stigla i biotehnologija je pala u nemilost, postalo je puno teže, prisjetio se Miller. Rekao je da je imao desetke sastanaka kako bi prikupio sljedeće runde ulaganja. “Rekli bi: ‘Previše ste rizični’ ili ‘Ovo nije područje’ ili ‘Zanima nas rak ili bolesti srca ili nešto drugo’. To nije nerazumno s gledišta investitora, ali je frustrirajuće za nas.“

Za Chrisa Dimitropoulosa, generalnog direktora Alpha Wavea, globalne investicijske tvrtke koja također podržava SpaceX i OpenAI, odluka o ulaganju u 2022. godini započela je anegdotama članova obitelji s apnejom u snu o nametljivosti nošenja maske u krevet svake noći. “Bio je to moj rođak, zatim dva ili tri moja rođaka i prijatelj“, rekao je. “Saznao sam da pogađa više ljudi.“ Ubrzo je shvatio koliko je bolest raširena – i koliko je ozbiljan njezin utjecaj na zdravlje. “Ne mislim da svijet zapravo zna koliko je ozbiljna“, rekao je.

“Većina ljudi se ne liječi”

Tijekom proteklih osam godina u Apnimedu, Taranto Montemurro i njegov znanstveni tim testirali su i usavršili tabletu s dva lijeka. Kliničke studije faze 3, koje su završile prošle godine, pokazale su da djeluje na poboljšanje disanja pacijenata preko noći. U jednoj od tih studija, objavljenoj prošlog srpnja, lijek je smanjio mjeru težine apneje u snu za 47% nakon 26 tjedana (u usporedbi sa 7% za placebo) bez ozbiljnih nuspojava. Nuspojave lijeka uključuju manje probleme poput suhih usta i nesanice.

Ne postoje druge tablete za liječenje apneje u snu koje djeluju kod svih. Krajem 2024. godine, FDA je odobrila lijek za mršavljenje Zepbound tvrtke Eli Lilly za liječenje umjerene do teške apneje u snu kod odraslih osoba koje su pretile. Za razliku od Apnimedove tablete, Zepbound djeluje kod apneje u snu jer ljudi s prekomjernom težinom imaju veću vjerojatnost da će od nje patiti, pa im gubitak težine može pomoći s disanjem preko noći. Ne liječi izravno apneju u snu i nije odobren za blagu apneju u snu ili za osobe koje nisu pretile.

Apnimed procjenjuje da je broj neliječenih osoba s apnejom u snu toliko visok da će više mogućnosti liječenja samo povećati potencijalno tržište. Analiza koju je tvrtka provela na temelju pet godina medicinskih zahtjeva otkrila je da 23 milijuna ljudi ima dijagnozu apneje u snu – mali postotak onih za koje se vjeruje da imaju bolest – ali samo 6,5 milijuna ljudi podnijelo je zahtjev za liječenje. “Vjerujemo da se većina ljudi kojima je dijagnosticirana ne liječi. To je temeljna apsurdnost te kategorije“, rekao je glavni komercijalni direktor Apnimeda Graham Goodrich.

Tvrtka već pregovara s osiguravateljima o pokriću, što je ključ uspjeha lijeka koji se očekuje. Osim svoje prve tablete za apneju u snu, Apnimed radi na dvije druge potencijalne tablete za apneju u snu u partnerstvu s japanskom farmaceutskom tvrtkom Shionogi.

Miller vjeruje da će u budućnosti milijuni ljudi s apnejom u snu imati mogućnosti liječenja – baš kao što imaju i za druge velike bolesti i poremećaje. “Bit će to kao astma ili visoki krvni tlak“, rekao je, navodeći glavne kronične bolesti za koje su dostupni farmaceutski tretmani. “Kao liječnik pokušavate odabrati najbolju opciju za pacijenta. To do sada nije bilo moguće.“

Amy Feldman, novinarka Forbesa