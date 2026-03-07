Tisak gasi uslugu Tisak paket

U sklopu reorganizacije poslovanja, Tisak plus od 1. travnja gasi uslugu Tisak paket, putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske, izvijestili su iz te tvrtke u petak.

Od ponedjeljka, 16. ožujka, kako su naveli, više neće biti moguća predaja novih paketa, dok će se preuzimanje poslanih paketa obustaviti u srijedu, 1. travnja, do kada će građani trebati preuzeti posljednje pakete predane na kioske Tiska prije 15. ožujka 2026.

Usluga Tisak paket korisnicima je omogućavala predaju i preuzimanje pošiljaka na širokoj mreži kioska od preko 570 prodajnih mjesta Tiska. Usluga je obuhvaćala i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca, uz dostavu na prodajno mjesto Tiska te se i ta mogućnost ukida.

“Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije, koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati”, naveli su iz Tiska, koji posluje u sastavu Fortenova grupe.

