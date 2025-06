Tiskani mediji spašeni – Hrvatska pošta dobila milijunski posao distribucije. Konkurirala joj mini tvrtka

Tiskana izdanja u Hrvatskoj ipak neće propasti. Nakon što je Tisak Plus odustao od navedenog posla, Ministarstvo kulture raspisalo je natječaj kojim subvencionira distribuciju. Pobijedila je Hrvatska pošta s ponuda vrijednom 90 milijuna eura plus PDV. Nisu bili jedini – za posao se javila i jedna mini tvrtka.

Hrvatska pošta dobila je posao distribucije tiskanih medija. Riječ je o petogodišnjem natječaju o kojem je Forbes Hrvatska izvještavao u travnju. Raspisalo ga je Ministarstvo kulture i medija koje je odlučilo subvencionirati distribuciju tiska, kako se tiskani mediji ne bi ugasili zbog prevelikih troškova distribucije.

Procijenjena vrijednost natječaja za petogodišnju distribuciju prodajnim mjestima i pretplatnicima iznosila je 140 milijuna eura bez PDV-a, a na natječaju je pobijedila Hrvatska pošta. Ona je ponudila da će taj posao odraditi za 90,13 milijuna eura plus PDV. Osim ove subvencije, pošta će dio novca za distribuciju dobiti od nakladnika, i to 0,20 centi po tiskovini. S obzirom na podatak o 48 milijuna tiskovina godišnje, vjerojatno se radi o 9,6 milijuna eura od njih na godišnjoj razini.

Mini tvrtka tražila 140 milijuna plus PDV

Na natječaj se javila i tvrtka Jobs d.o.o. Bojana Bilića koja je odbijena jer nije dostavila jamstvo za ozbiljnost ponude. Nije jasno zbog čega se na ovako ozbiljan natječaj javila tvrtka koja ima male prihode i samo jednog zaposlenika.

Forbes Hrvatska o toj tvrtki već je izvještavao kad su putem CARNET-a oduzeli domenu jobs.hr jednoj bugarskoj tvrtki. Ona je danas u njihovom vlasništvu, no uopće nije aktivna.

Tvrtka Jobs je za navedeni posao tražila 140 milijuna eura plus PDV, no nije dostavila jamstvo na 300.000 eura za ozbiljnost posla. Osim toga nisu pojasnili i upotpunili svoju ponudu nakon zahtjeva.

Nije jasno zbog čega se na natječaj nisu javile relevantne hrvatske dostavljačke tvrtke, no treba imati na umu da je navedeni posao prilično opsežan i obavlja se noću. Osim na 2828 maloprodajnih mjesta, tiskovine svaki dan treba dostaviti i na adrese 49.000 pretplatnika. Hrvatska pošta inače se bavi svakodnevnim poslom dostavom pošte na kućne adrese, dok bi za druge službe to vjerojatno predstavljalo dodatni trošak. Osim toga, do cijelog natječaja je došlo jer je Tisak plus odustao od distribucije tiskanih izdanja zbog neisplativosti posla.