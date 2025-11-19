Tko će obraditi hrvatski nuklearni otpad? Posao vrijedan 60 milijuna eura

Obrada hrvatskog dijela nisko i srednje radioaktivnog otpada posao je vrijedan 60 milijuna eura plus PDV. U pripremi je natječaj za dodjelu tog posla, a po njegovom završetku otpad će se odložiti uz granicu s BiH.

Fond za financiranje razgradnje NEK najavio je u Prethodnom savjetovanju Narodnih novina natječaj za obradu nuklearnog otpada. Preciznije, radi se o obradi i kondicioniranju (pretvaranju u siguran i dugotrajno skladištiv oblik) hrvatske polovice nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Vrijednost ovog sedmogodišnjeg natječaja je 60 milijuna eura plus PDV.

Kako je riječ o specifičnom postupku prijevoza, obrade i pakiranja, Fond će voditi pregovore kako bi ponuđene usluge maksimalno prilagodio svojim zahtjevima i potrebama te tehnologiji ponuditelja.

Nuklearni otpad će se preuzimati u nuklearnoj elektrani Krško, a otpad nakon obrade na lokaciji ponuditelja odlagati u Javorniku jugoistočno od Gline uz granicu s BiH.

Kriterij za izbor ponuditelja su cijena uz 80 posto utjecaja i broj konačnih paketa otpada s utjecajem od 20 posto. Manji broj paketa donosi više bodova.

Lokacija odlagališta nuklearnog otpada; Screenshot: Google Maps