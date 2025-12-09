Tri četvrtine zaposlenih očekuje božićnicu, u prosječnom iznosu od 464 eura

Tri četvrtine zaposlenih u Hrvatskoj, njih 74 posto, očekuje božićnicu, što je osjetan pad u odnosu na lanjskih 86 posto, a prosječno gledano, nadaju se isplati od 464 eura, što je 65 eura više od prosječnog iznosa koji su dobili lani, pokazalo je istraživanje koje je objavio portal MojPosao.

Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka najpoznatija po brendu MojPosao, provela je istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 400 ispitanika, a koje je pokazalo da bi božićnica trebala “sjesti” na račune većine zaposlenih u Hrvatskoj.

Međutim, navode istraživači, ovogodišnja očekivanja radnika nešto su umjerenija nego prethodnih godina. Naime, tri četvrtine zaposlenih u Hrvatskoj, njih 74 posto, očekuje božićnicu, što je osjetan pad u odnosu na lanjskih 86 posto. No, to je gotovo “u dlaku” jednako udjelu radnika koji su božićnicu doista primili prošle godine, njih 75 posto, što sugerira da se očekivanja polako usklađuju s realnošću.

S druge strane, oko četvrtine radnika u Hrvatskoj, 26 posto, smatra kako ih poslodavac ove godine neće nagraditi božićnicom, a kao glavne razloge navode strožu politiku tvrtke po tom pitanju ili slabije poslovne rezultate ove godine.

Većina očekuje isplatu u novcu

Među onima koji ove godine računaju na božićnicu, velika ih većina, 90 posto, kao i dosadašnjih godina, očekuje isplatu u novcu i to u prosječnom iznosu od 464 eura, odnosno 65 eura više od iznosa koji su zaposlenici dobili prošle godine.

Istraživači primjećuju da su radnici nekad puno preciznije pogađali iznose koje će dobiti od poslodavca. Prije uvođenja eura, predviđanja zaposlenih bila su gotovo “u cent”, a odstupanja minimalna. No s prelaskom na novu valutu pojavio se veći jaz između želja i stvarnosti. “Iako su naša očekivanja tradicionalno nešto viša od uplaćenih iznosa, tek je 2023. došlo do osjetnijeg precjenjivanja božićnica, pa je stoga je dojam da se zaposlenici još privikavaju na iznose u eurima”, ocjenjuju.

Kao i ranijih godina, alternativni oblici božićnih nagrada ostaju u drugom planu. Bon za kupovinu očekuje tek petina zaposlenih, dok se poklon paketu nada njih devet posto.

Oko iznosa najoptimističniji radnici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu

Božićnicu očekuje 83 posto zaposlenih u državnim poduzećima te čak 93 posto radnika u javnim institucijama i upravi. No pritom zaposlenici javnih institucija procjenjuju da će ove godine dobiti prosječno 355 eura, što je ujedno i najskromniji očekivani iznos među sudionicima istraživanje. Radnici državnih tvrtki očekuju nešto izdašniju nagradu, oko 368 eura.

Najoptimističniji su, pak, zaposlenici privatnih tvrtki u stranom vlasništvu, koji predviđaju prosječnu božićnicu od 514 eura, najviši očekivani iznos među svim skupinama. Ipak, za razliku od javnog sektora, tamo nešto manji udio zaposlenih uopće očekuje božićnicu, njih 80 posto.

S druge strane, najmanje nade u primitak božićnice polažu radnici privatnih tvrtki u domaćem vlasništvu, njih 71 posto, a u prosjeku je riječ o očekivanih 498 eura.

Većina radnika božićnicu smatra pravom svakog zaposlenika

Istraživanje je pokazalo i da trećina radnika, njih 32 posto, božićnicu doživljava kao čin dobre volje poslodavca te svojevrsni znak zahvalnosti za trud i uspjeh tijekom godine. No većina radnika, njih 68 posto, smatra da je božićnica pravo svakog zaposlenika, a mnogi priznaju da bi zamjerili poslodavcu kada je ne bi isplatio.

Usporedbe radi, prošle godine je 29 posto radnika isplatu božićnice znakom dobre volje poslodavca, dok je prije dvije godine to mišljenje dijelilo 34 posto zaposlenika.

Dodatno “ulje na vatru” u ovoj raspravi, kažu s portala MojPosao, dolazi iz susjedstva, s obzirom da je Slovenija nedavno zakonom regulirala obveznu isplatu božićnice, što je potaknulo pitanje bi li isto trebalo učiniti i u Hrvatskoj.

Većina radnika sklona je toj ideji, no dio radnika strahuje da bi zakonska obveza isplate božićnice mogla imati i neželjene posljedice te da će neki poslodavci smanjiti osnovnu plaću kako bi mogli “pokriti” božićnicu.

Idealna božićnica trebala bi iznositi 592 eura

Kada je riječ o iznosu koji bi radnike u Hrvatskoj zaista zadovoljio, istraživanje je pokazalo da bi idealna božićnica trebala iznositi 592 eura, što je osam eura manje nego prošle godine, ali i 28 posto iznad očekivanog iznosa za ovu godinu.

Najveći udio radnika, njih 39 posto, i ove godine božićnicu planira iskoristiti za pokrivanje osnovnih životnih troškova, što je tek neznatan pad u odnosu na prošlu godinu.

Četvrtina zaposlenih blagdanski će bonus usmjeriti na kupnju darova, deset posto će taj iznos uštedjeti, a osam posto ispitanika božićnicom će pokrpati dugove. Naposljetku, 13 posto ljudi će božićnicu iskoristiti kako bi kupili sitnicu koju si inače ne bi mogli priuštiti.

