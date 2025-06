Tri programa i 700 milijuna eura za povećanje samodostatnosti mesa na 75 posto do 2030.

Vlada je predstavila tri programa kojima je cilj u narednih pet godina povećati broj krmača na 100 tisuća grla, podići vrijednost govedarske proizvodnje za 20 posto te povisiti broj rasplodnih ovaca i koza u proizvodnji mesa

Vlada je donijela tri programa namijenjena sektoru stočarstva kojima se, kako je kazao premijer Andrej Plenković, želi osigurati samodostatnost u proizvodnji svinjskog, goveđeg, ovčjeg i kozjeg mesa.

Riječ je o Programu razvoja sektora svinjogojstva za razdoblje do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Programa razvoja sektora svinjogojstva za razdoblje do 2027., Programa razvoja sektora mesnog govedarstva do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Programa do 2027. te Programu razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva s Akcijskim planom.

Povećanje konkurentnosti i sigurnosti

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da je riječ o tri izdašna programa koji će doprinijeti konkurentnosti i prehrambenoj sigurnosti.

Program razvoja sektora svinjogojstva za razdoblje do 2030. predstavlja, kako je kazao, temeljni dokument koji definira ciljeve i strategije usmjerene prema stabilizaciji i jačanju te povećanju konkurentnosti sektora proizvodnje svinjskog mesa s krajnjim ciljem povećanja samodostatnosti sa sadašnjih 60 na ciljanih 75 posto.

Iz proračuna i europskih fondova

Procjenjuje se da će provedba Programa dovesti do povećanja broja krmača na 100 tisuća grla, smanjenja smanjenja ovisnosti o uvozu prasadi za tov, te povećati broj tovljenika proizvedenih u Republici Hrvatskoj.

Ukupna sredstva potrebna za ostvarenje ciljeva kroz godine provedbe Programa, odnosno do 2030. iznose 246,7 milijuna eura, od toga za provedbu Akcijskog plana za razdoblje do 2027. 138 milijuna eura, a osigurat će se iz državnog proračuna, odnosno u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Cilj Programa razvoja mesnog govedarstva do 2030., kako je kazao ministar, također je jačanje konkurentnosti sektora. Kroz ulaganja u sektor proizvodnje goveđeg mesa predviđa se podizanje vrijednosti govedarske proizvodnje za 20 posto do 2030. godine. Ukupna ulaganja za ostvarenje ciljeva Programa iznose 385,6 milijuna eura, od toga za provedbu Akcijskog plana 188,4 milijuna eura.

Unaprjeđenje trženja mesa

Cilj Programa razvoja sektora mesnog ovčarstva i kozarstva za razdoblje do 2030. i Akcijskog plana za provedbu Programa za razdoblje do 2027. je povećanje broja rasplodnih ovaca i koza u proizvodnji mesa te osiguravanje dostupnih i dostatnih klaoničkih kapaciteta i unaprjeđenje trženja mesa. Želi se povećati konkurentnost sektora i samodostatnost proizvodnje na 78 posto, kazao je Vlajčić.

Sredstva potrebna za ostvarenje ciljeva kroz godine provedbe Programa, odnosno do 2030. iznose 108,2 milijuna eura, a za provedbu Akcijskog plana za razdoblje do 2027. iznose 51,4 milijuna eura, te će se osigurati u okviru državnog proračuna, Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda, odnosno Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.