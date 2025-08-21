Trump stopirao projekte vjetroelektrana, tvrtke za obnovljive izvore energije zabrinute

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da SAD neće odobriti projekte vjetroelektrana ili solarne energije.

Predsjednik Donald Trump izjavio je da njegova administracija neće odobriti projekte vjetroelektrana ili solarne energije, čak i dok potražnja za električnom energijom premašuje ponudu u nekim dijelovima SAD-a.

“Nećemo odobriti da vjetar ili poljoprivrednici uništavaju solarnu energiju“, objavio je Trump na Truth Social-u, koji se u prošlosti žalio da solarna energija zauzima previše zemlje. “Dani gluposti su prošli u SAD-u!!!“

Predsjednikov komentar dolazi nakon što je administracija prošli mjesec pooštrila savezne postupke izdavanja dozvola za obnovljive izvore energije. Proces izdavanja dozvola sada je centraliziran u uredu ministra unutarnjih poslova Douga Burguma.

Tvrtke za obnovljive izvore energije strahuju da projekti više neće dobivati ​​dozvole koje su nekoć bile uobičajen poslovni proces.

Trump je za rast cijena električne energije u SAD-u okrivio tvrtke za obnovljive izvore energije. Cijene su porasle na najvećoj nacionalnoj mreži, PJM Interconnection, jer se brzo rastuća potražnja iz podatkovnih centara i drugih industrija suočava s ograničenom opskrbom energijom dok se resursi poput termoelektrana na ugljen povlače iz pogona.

No solarna energija i baterijsko skladištenje energije su izvori energije koji najbrže mogu ublažiti jaz između ponude i potražnje, budući da čine veliku većinu projekata koji su u redu za spajanje na mrežu, prema podacima Nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley.

Trumpov “veliki lijep zakon” ukida porezne olakšice za ulaganja i proizvodnju energije vjetra i sunca do kraja 2027. godine. Te olakšice odigrale su ključnu ulogu u širenju obnovljivih izvora energije u SAD-u.

Predsjednikove tarife na čelik i bakar također su povećale troškove vjetroelektrana, kažu tvrtke za obnovljive izvore energije.