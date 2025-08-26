Trump zaprijetio Kini carinom od 200 posto

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će nametnuti carine od 200 posto na uvoz kineske robe ako Peking ne uspostavi pouzdane isporuke magneta od rijetkih zemnih metala u SAD.

“Moraju nam dati magnete. Ako nam ne daju magnete, morat ćemo im naplaćivati carinu od 200 posto, ili nešto slično”, izjavio je Donald Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući na sastanku s južnokorejskim predsjednikom Leejem Jaejem Myungom.

Američki predsjednik priznao je da bi takve ekstremne mjere u praksi zaustavile trgovinu s Kinom, dodavši da bi taj scenarij, bude li to nužno, bio prihvatljiv za SAD.

Rijetki zemni metali ključne su sirovine za modernu tehnologiju, a upotrebljavaju se u proizvodnji mobitela, vjetroturbina, električnih vozila i vojne opreme. Osobito važnu ulogu imaju magneti od tih metala.

Kina je vodeća svjetska zemlja u proizvodnji i obradi rijetkih zemnih metala, dok se SAD oslanja na uvoz. U jeku trgovinskog sukoba Peking je ranije ograničio izvoz rijetkih zemnih metala i magneta.

Trumpove najnovije izjave sasvim su oprečne pomirljivijem tonu njegovih komentara s početka kolovoza, kad je najavio 90‑dnevno produljenje trgovinskog primirja s Kinom.

U svibnju su dvije zemlje pristale na obustavu troznamenkastih carina radi poticanja dijaloga o trgovini, opskrbi rijetkim zemnim mineralima i pristupu čipovima za umjetnu inteligenciju.

Kineska delegacija na čelu s glavnim pregovaračem Lijem Chenggangom doputovat će ovaj tjedan u Washington na daljnje pregovore, izvijestio je Wall Street Journal.