Trumpov rat s Iranom već košta više od milijarde dolara

Predsjednik Donald Trump naredio je vojne udare na Iran koji su, prema grubim procjenama, američke porezne obveznike već vjerojatno koštali više od milijardu dolara uključujući stotine milijuna dolara izgubljenih zbog uništenih zrakoplova tijekom vikenda. Dok bi ukupni trošak mogao dosegnuti i do 100 milijardi dolara, ovisno o tome koliko dugo sukob potraje.

Trump je naredio vojnu operaciju u Iranu koja je započela rano u subotu ujutro, a američka vojska pokrenula je napade nakon više od mjesec dana eskalirajućih napetosti između Irana i Izraela.

Tri borbena zrakoplova F-15E Strike Eagle također su oborena u Kuvajtu u nedjelju, potvrdio je CENTCOM, što američku vojsku košta najmanje gotovo 300 milijuna dolara, s obzirom na to da se procjenjuje kako svaki zrakoplov stoji oko 90 milijuna dolara.

Čak i prije nego što su napadi ozbiljno započeli, premještanje vojnika, brodova i zrakoplova u regiju vjerojatno je vojsku koštalo oko 630 milijuna dolara, rekla je za The Wall Street Journal u subotu Elaine McCusker, viša suradnica think tanka American Enterprise Institute i bivša dužnosnica Pentagona zadužena za proračun.

Iako puni opseg vojne operacije u Iranu još nije potpuno jasan, operacija je već velika: Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je u ponedjeljak da je vojska već pogodila više od 1.250 ciljeva u Iranu u prvih 48 sati od početka napada, te je objavilo popis više od 20 različitih vojnih sredstava i sustava oružja koji su dosad korišteni.

Te operacije vjerojatno su samo u posljednjih nekoliko dana dodale milijune dolara troškovima rata, jer proizvodnja i uporaba tih sredstava koštaju od oko 35.000 dolara (cijena jednokratnog drona) do milijuna dolara (rakete Tomahawk).

U te troškove nije uključen ni svakodnevni trošak održavanja vojnika u regiji. The Washington Post je u ponedjeljak izvijestio da je u vojnu operaciju već uključeno oko 50.000 vojnika, a moguće je da će ih stići još. Teško je procijeniti koliko točno napadi na Iran koštaju američku vladu, jer puni opseg operacije i oružja koja se koriste još nije potpuno poznat. No ukupni trošak brzo raste.

• 13 milijuna dolara dnevno: Trošak dva nosača zrakoplova u regiji. Wall Street Journal ranije je izvijestio da je vojska premjestila dva nosača zrakoplova u regiju, a Centar za novu američku sigurnost procijenio je još 2013. da svaki od njih stoji najmanje 6,5 milijuna dolara dnevno za operativne troškove. Taj iznos danas je vjerojatno veći. Bloomberg je u veljači procijenio da je trošak upravljanja nosačem zrakoplova USS Gerald Ford, koji je poslan prema Iranu, iznosio oko 11,4 milijuna dolara dnevno kada je bio raspoređen kod Venezuele.

• 43,8 milijuna dolara: Trošak približno 1.250 “kamikaza” dronova. Za pojedinačne napade, CENTCOM je naveo da vojska u mnogim slučajevima koristi jednokratne “kamikaza” dronove koji se uništavaju tijekom napada i jeftiniji su za proizvodnju. Nije jasno koliko je točno napada izvedeno pomoću tih dronova. Bloomberg navodi da svaki dron košta oko 35.000 dolara. Veći ciljani napadi vjerojatno su pojedinačno koštali milijune dolara: Cameron Chell, izvršni direktor proizvođača dronova Draganfly, rekao je za Fox News da su napadi u kojima je u subotu ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei “moguće koštali desetke milijuna”, zbog korištenja skupljih preciznih dronova i zrakoplova s posadom.

• 130.000 do 150.000 dolara po satu leta: bombarderi B-2. Skuplji bombarderi znatno su skuplji za operativnu uporabu od jednokratnih dronova. The New York Times navodi da bombarderi B-2, za koje je CENTCOM potvrdio da su korišteni u napadima, koštaju između 130.000 i 150.000 dolara po satu leta samo za operativne troškove.

• 2 milijuna dolara: rakete Tomahawk. Izvješća sugeriraju da vojska koristi rakete Tomahawk za izvođenje napada, a The New York Times procjenjuje da svaka košta oko 2 milijuna dolara.

• 12,8 milijuna dolara: presretači protubalističkog sustava THAAD. Ove rakete, koje vojska koristi za presretanje neprijateljskih napada, koštaju oko 12,8 milijuna dolara po komadu, prema dokumentima Pentagona koje citira The Hill, a zasad nije jasno koliko ih je korišteno.

Koliko je SAD već potrošio u Iranu?

Kent Smetters, direktor modela proračuna Penn Wharton Budget Model (PWBM), procijenio je u ponedjeljak za Fortune da će ukupni trošak sukoba u Iranu za američke porezne obveznike iznositi najmanje 40 milijardi dolara, iako će ta brojka vjerojatno biti bliže 65 milijardi i mogla bi dosegnuti čak 95 milijardi dolara, ovisno o tome koliko dugo sukob traje. To uključuje izravne troškove vojnih operacija i zamjenu vojne opreme i zaliha.

Ukupni gospodarski trošak sukoba mogao bi biti znatno veći. Smetters procjenjuje da bi rat mogao uzrokovati gospodarski gubitak za SAD između 50 milijardi i 210 milijardi dolara, zbog očekivanih poremećaja u ekonomskim čimbenicima poput trgovine i energetskih tržišta.

Sjedinjene Države već su potrošile milijarde na operacije u Iranu otkako je Trump preuzeo dužnost, čak i prije najnovijeg vala napada. Projekt Costs of War Sveučilišta Brown procjenjuje da su vojne operacije u Iranu 2025. koštale između 2 i 2,25 milijardi dolara, što uključuje i napade na Iran tijekom “12-dnevnog rata” prošlog lipnja.

Vojna prisutnost u regiji ove godine čini se još većom. Wall Street Journal izvijestio je u veljači da je u posljednjim tjednima na Bliski istok premješteno više američkih zrakoplova nego u bilo kojem trenutku od 2003. godine.

Koliko su druge vojne operacije koštale SAD?

Operacije u Iranu dolaze nakon sličnog povećanja vojne prisutnosti u Venezueli, koje je vladu koštalo oko 31 milijun dolara dnevno, prema Centru za strateške i međunarodne studije. Bloomberg je u veljači izvijestio da je ukupni trošak vojnih operacija u toj regiji vjerojatno premašio 3 milijarde dolara.

Na Bliskom istoku, projekt Costs of War Sveučilišta Brown procjenjuje da su SAD između listopada 2023. i rujna 2025. potrošile između 31,5 i 33,7 milijardi dolara u regiji, što uključuje vojnu pomoć Izraelu i operacije u Iranu, Jemenu i širem području Bliskog istoka.

Istraživači Sveučilišta Brown procijenili su 2021. da su SAD potrošile 5,8 bilijuna dolara na ratove nakon terorističkih napada 11. rujna, iako ta brojka uključuje i troškove izvan izravnih vojnih operacija, poput medicinske skrbi za veterane i protuterorističkih aktivnosti unutar SAD-a.

Alison Durkee, novinarka Forbesa (link na originalni članak)

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se