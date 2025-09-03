Trumpovo bogatstvo poraslo za milijarde dolara
Trumpovo bogatstvo poraslo je za milijarde dolara nakon što je počelo trgovanje kripto tokenom obiteljske tvrtke.
Obiteljski pothvat obitelji Trump, World Liberty Financial, stavio je u ponedjeljak na prodaju svoje istoimene digitalne tokene, dodajući oko 5 milijardi dolara vrijednosti obiteljskom bogatstvu Donalda Trumpa.
Tokeni World Liberty prodani su investitorima nakon što su obitelj Trump i njegovi poslovni partneri prošle godine pokrenuli taj pothvat, decentraliziranu financijsku platformu koja je također izdala stablecoin, prenosi Guardian.
Ulagači u tokene glasali su u srpnju da se njima može trgovati, čime je otvoren put za njihovu prodaju i kupnju.
World Liberty je izjavio da rani investitori mogu prodati do 20% svojih dionica. Tokeni su u ponedjeljak u početku trgovali iznad 0,30 dolara u svom debiju, ali im je cijena kasnije pala na 0,20 dolara. Prema podacima CoinMarketCap-a, otprilike milijarda dolara vrijednih tokena promijenilo je vlasnika unutar prvog sata od otvaranja trgovanja.
To je tokenu dalo ukupnu tržišnu kapitalizaciju od nešto manje od 7 milijardi dolara, što WLFI čini 31. najvećim kripto tokenom u optjecaju, prema podacima tvrtke za analizu trgovanja CoinGecko.
Nekoliko najvećih svjetskih burzi kriptovaluta, uključujući Binance, OKX i Bybit, nude $WLFI tokene na svojim platformama.
Od pokretanja World Libertyja prošle godine, obitelj Trump zaradila je oko 500 milijuna dolara od projekta, prema Reutersovim izračunima temeljenim na uvjetima i odredbama tvrtke, transakcijama koje su pratile tvrtke za kripto analizu i javno objavljenim poslovima.
Sukob interesa
Vlasništvo nad otprilike četvrtinom tokena World Libertyja dodalo je otprilike 5 milijardi dolara bogatstvu obitelji Trump, prema Wall Street Journalu. Trump posjeduje neodređenu količinu WLFI-a, ali mu je zabranjeno prodavati ih, kao i drugim članovima tima, uključujući njegove sinove, prema World Libertyju.
World Liberty i ostale Trumpove kripto tvrtke suočile su se s kritikama demokratskih zastupnika i vladinih stručnjaka za etiku koji kažu da uplitanje obitelji Trump u poslovanje s kriptovalutama, u isto vrijeme kada predsjednik preoblikuje regulatorni okvir koji regulira digitalne valute, predstavlja dubok sukob interesa.
Bijela kuća je više puta izjavila da ne postoji sukob interesa.