Trumpovo udvostručenje carina na indijski uvoz zbog kupovine ruske nafte stupilo na snagu

Američki predsjednik Donald Trump uveo je dodatnu carinu od 25 posto na većinu indijskog uvoza u SAD, čime je ispunio raniju najavu da će kazniti New Delhi zbog povoljnije kupovine ruske nafte.

Indijski izvoz u SAD sada iznosi 50%, nakon što su na snagu stupile dodatne carine od 25% američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog kupovine ruske nafte.

Carine od 50% uvedene su na robu poput odjeće, dragulja i nakita, obuće, sportske opreme, namještaja i kemikalija. Nove carine prijete tisućama malih izvoznika i radnim mjestima, uključujući i onu u rodnoj državi premijera Narendrea Modija, Gujaratu.

Indijski dužnosnik Ministarstva trgovine, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je da će izvoznici pogođeni carinama dobiti financijsku pomoć i da će biti potaknuti na diverzifikaciju na tržišta poput Kine, Latinske Amerike i Bliskog istoka.

Trumpov potez u vezi s carinama slijedi nakon pet rundi neuspjelih pregovora. Dužnosnici s obje strane okrivili su političke pogrešne procjene i propuštene signale za prekid pregovora između dva svjetska gospodarstva. Njihova dvosmjerna trgovina robom iznosila je ukupno 129 milijardi dolara u 2024. godini, s američkim trgovinskim deficitom od 45,8 milijardi dolara, prema podacima američkog Zavoda za popis stanovništva.

Ugroženo gospodarstvo zemlje

“Privlačnost Indije kao središta proizvodnje bit će uvelike narušena“, rekao je Shilan Shah, zamjenik glavnog ekonomista za tržišta u Capital Economicsu. Procjenjuje da američka potrošnja čini oko 2% indijskog BDP-a te je istaknuo da dodatne carine od 25% carine imaju značajan utjecaj, prenosi CNBC.

Indija smatra SAD svojim najvećim pojedinačnim izvoznim partnerom. Ukupni izvoz robe dosegao je oko 434 milijarde dolara u godini koja je završila u ožujku 2025., a gotovo 20%, odnosno 86,51 milijardi dolara vrijednosti robe, isporučeno je u SAD, prema najnovijim službenim podacima.

Prema procjenama Goldman Sachsa, carina od 50% na indijske proizvode mogla bi dovesti do pada BDP-a zemlje od 0,6 postotnih bodova.

Očekuje se da će sektori dragulja i nakita te tekstila biti značajno pogođeni iznenadnim povećanjem američkih carina. Sektor dragulja i nakita doprinosi 7% indijskog BDP-a i zapošljava oko 5 milijuna radnika.

Također, tekstilna industrija je među najvažnijim sektorima u Indiji, u kojemu se zapošljava oko 45 milijuna radnika diljem zemlje. Slično draguljima i nakitu, oko 34% izvoza tekstila izvezeno je u SAD u posljednjoj fiskalnoj godini.

Reagirala je Indija, inzistirajući da neće praviti kompromise u pogledu svojih nacionalnih interesa ili energetske sigurnosti unatoč sve većem pritisku SAD-a.