Tvrtka iz BiH počinje proizvoditi bespilotne letjelice

Bespilotne letjelice bit će najnoviji proizvod tvornice BNT TMiH iz Novog Travnika u BiH poznate po svom vojnom programu. Forbes BiH ističe kako će sve komponente za dronove biti proizvedene u BiH.

Tvrtka BNT Tvornica mašina i hidraulike iz Novog Travnika proizvodit će bespilotne letjelice. Riječ je o jednokratnim i višekratnim dronovima s mehanizmima za nošenje tereta, razvijene isključivo domaćim znanjem i resursima. Kako je pojasnio direktor BNT TMiH Besim Belegić, nakon što su ispitali tržište i dobili potrebne dozvole, tvrtka je krenula u razvoj i proizvodnju prototipa prvog bosanskohercegovačkog drona te vrste. “Ovo će omogućiti, između ostalog, zapošljavanje najmanje 50 novih radnika, ali i povećanje prihoda u našem poduzeću”, rekao je Belegić, a prenosi Fena.

Riječ je o domaćem proizvodu razvijenom domaćim know-howom, a sve komponente proizvedene su u Bosni i Hercegovini.

Globalno tržište

Globalno tržište bespilotnih sustava (unmanned systems) danas se procjenjuje na oko 28 milijardi dolara, s potencijalom da poraste na oko 76 milijardi do 2035. uz globalnu složenu godišnju stopu rasta (CAGR) od približno 10,5 posto, pokazuju podaci Future Market Insights.

Vodeći igrači poput Northrop Grummana, Lockheed Martina, Boeinga, General Dynamicsa i L3Harris Technologiesa dominiraju kroz velike obrambene ugovore, integrirane kapacitete i opsežna istraživanja i razvoj. Kompanije u nastajanju, uključujući Teledyne Technologies, Textron Inc., Thales i Israel Aerospace Industries, bave se specijaliziranim obrambenim i komercijalnim segmentima i fleksibilnim platformama specifičnim za misiju.

Ključni igrači poput DJI-ja i Elbit Systemsa fokusiraju se na isplativa, komercijalno skalabilna rješenja. Dok fragmentacija industrije i dalje postoji, sve veća spajanja, suradnje i inovacije među sektorima stalno potiču konsolidaciju među vodećim sudionicima u industriji.

Prema najavama premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, nakon posjeta travničkom BNT TMiH-u i predstavljanja drona, proizvod bi trebao biti interesantan i svjetskom tržištu.

Potencijal bosansko hercegovačke namjenske industrije

Samo u prvih šest mjeseci ove godine, pokazuju službeni podaci, namjenska industrija BiH izvezla je vojnu opremu u vrijednosti preko 311 milijuna konvertibilnih maraka, što je oko 30 posto više nego godinu ranije.

Da bi se sagledao potencijal namjenske industrije BiH, tvornice Igman Konjic, Binas Bugojno, Unis Ginex, BNT-TMiH Novi Travnik i Pretis Vogošća trebaju se promatrati kao integrirani sustav, pojasnio je ranije za Forbes BiH vojni analitičar Berko Zečević.

“Pretis je tvornica za proizvodnju streljiva velikog kalibra, koja je svugdje važna. Tvornica Igman proizvodi streljivo malog kalibra u velikim količinama, nekad oko 260 do 300 milijuna komada godišnje. Ginex proizvodi male, sitne komponente bez kojih streljivo iz Pretisa ili Igmana ne bi bilo funkcionalno. Ima enormno veliki kapacitet, praktično može pokriti dio svjetskog tržišta. Binas proizvodi upaljače, bez kojih proizvodi Pretisa ne bi mogli funkcionirati. Znači, direktno su vezani. Te tvornice, zajedno s tvornicom BNT-TMiH iz Novog Travnika koja proizvodi minobacače i artiljerijska oružja kalibra 105 mm, 122 mm i 155 mm, namijenjena za lansiranje streljiva koje proizvodi Pretis, čine jednu cjelinu”, kaže Zečević.