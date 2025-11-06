Tvrtki Aspect Croatia odobrena druga istražna faza na prostoru SA-06

Vlada je na sjednici društvu Aspect Croatia odobrila drugu istražnu fazu na prostoru ugljikovodika SAVA-06, a riječ je o kompaniji koja je na tom području već utvrdila plinska ležišta.

Kako je naveo državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Vedran Špehar, Vlada je u kolovozu 2019. donijela odluku o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika SA-06, društvu Aspect Croatia. Temeljem dozvole, Vlada je 26. ožujka 2020. s tim društvom sklopila ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije.

Prva faza istražnog razdoblja traje do 13. studenog, a društvo je već uspješno ispunilo sve minimalne radne obaveze te time steklo pravo na prelazak u drugu fazu istraživanja. Sukladno zakonu i ugovoru, društvo na kraju prve faze napušta 25 posto dijela istražnog prostora, površine 665 kilometara kvadratnih, a za drugu fazu zadržava istražni prostor površine 1968 kvadratnih kilometara, naveo je Špehar.

Ova odluka utječe na državni proračun budući da se procjenjuje da će prihod u ovoj godini iznositi 121.108,20 eura. Navedeni prihod se odnosi na novčanu naknadu za administrativne troškove ugovora, a koja se uvećava četiri posto godišnje na temelju uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Procjenjuje se da će navedena naknada u idućoj godini iznositi 125.952,52 eura, a u 2027. godini 130.990,62 eura.

Sukladno uredbi, investitor plaća i novčanu naknadu za površinu odobrenog istražnog prostora, a koja se izračunava kao umnožak površine odobrenog istražnog prostora i novčane naknade za površinu odobrenog istražnog prostora u iznosu od 53,09 eura po kvadratnom kilometru.

Navedena naknada u cijelosti je prihod jedinica lokalne samouprave na čijim se površinama nalazi odobreni istražni prostor. Investitor je navedenu naknadu uplatio za 2025. te se za 2026. procjenjuje prihod na 104.476,34 eura te za 2027. prihod na 104.476,34 eura, piše, između ostalog, u prijedlogu odluke.

Inače, kako je ranije ove godine izvijestilo resorno ministarstvo, tvrtka Aspect Croatia, koja je podružnica mađarske energetske grupacije, na prostoru SA-06 je već prijavila četiri komercijalna otkrića plina i utvrdila rezerve.

Administrativna suradnja u području poreza s naglaskom na kriptoimovinu i elektronički novac

Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila i konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca, riječ je ponajprije o usklađivanju s europskim direktivama, u okviru kojih se propisuje obveza dostave informacija od pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom.

Prva dostava informacija o korisnicima kriptoimovine, ali i transakcijama koje su obavili a podliježu izvješćivanju, je 30. lipnja 2027. za 2026. godinu, kazao je.

Također, proširuje se obuhvat automatske razmjene informacija zbog uvođenja globalnog minimalnog poreza na dobit, a konačnim prijedlogom zakona propisuje se i razmjena informacija o kriptoimovini i elektroničkom novcu te informacija o minimalnom globalnom porezu na dobit s trećim zemljama, izjavio je Primorac.

Također, kako između ostalog piše u prijedlogu izmjena zakona, propisuju se i odredbe na temelju kojih se modernizira i digitalizira administrativna suradnja među državama članicama EU-a u području poreza na dodanu vrijednost kako bi se učinkovitije borilo protiv poreznih prijevara i osigurala pravilna primjena pravila o PDV-u.