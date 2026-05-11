U Hrvatskoj aktivno 70 posto registriranih poslovnih subjekata

U Hrvatskoj je krajem ožujka ove godine bilo 258.197 registriranih poslovnih subjekata, od čega 70 posto ili 180.848 aktivnih, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Od ukupnog broja registriranih poslovnih subjekata najviše je trgovačkih društava, 177.866. Pritom je njih 82,6 posto ili 146.968 aktivnih.

Ustanova, tijela, udruga i organizacija bilo je 78.262, od toga aktivnih 33.300, dok je zadruga bilo 2.069, a aktivno 580.

Krajem ožujka u Hrvatskoj je poslovalo i 107.684 subjekata u obrtu i slobodnim zanimanjima.

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je polovica registriranih i aktivnih subjekata zastupljena u četiri područja djelatnosti – trgovini na veliko i na malo, s udjelom registriranih od 11,1 posto i aktivnih od 12,7 posto, prerađivačkoj industriji, s udjelom registriranih od 6,8 posto i aktivnih od 8,5 posto, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, s udjelom registriranih od 10,7 posto i aktivnih od 13,2 posto, te ostalim uslužnim djelatnostima, s udjelom registriranih od 21,1 posto i aktivnih od 13,6 posto.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 81,6 posto, a njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 65,7 posto zastupljeno u pet područja djelatnosti – trgovini na veliko i na malo (15,4 posto), stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima (16,1 posto), prerađivačkoj industriji (10,4 posto), građevinarstvu (15,1 posto) te djelatnosti smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,7 posto).

Prevladava privatno vlasništvo

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik – njime je obuhvaćeno 80,8 posto subjekata, odnosno 146.153.

U državnom je vlasništvu 0,8 posto subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,3 posto, u zadružnom vlasništvu 0,3 posto, a za 17,8 posto pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Kod aktivnih pravnih osoba najviše je tvrtki koje imaju od jednog do devet zaposlenika, njih 55,4 posto ili 100.135, dok 60.551 subjekt ili 33,5 posto nema zaposlenih.

Nadalje, 15.565 pravnih osoba ima između 10 i 49 zaposlenih, 3.964 ima od 50 do 249 zaposlenih, 351 subjekt od 250 do 499 zaposlenih, te 282 njih 500 i više.

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 73,8 posto, a udio aktivnih 74,8 posto.

Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću drugi je oblik prema brojnosti, s 25,2 posto registriranih i 24,3 posto aktivnih.

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu.