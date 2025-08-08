U pripremi natječaj za izgradnju kupališta Jodno – medicinskog wellness i spa centra u Sisku

Dugo najavljivani projekt nove zgrade kupališta Jodno bliži se realizaciji. Sisačko-moslovačka županija raspisala je najavu natječaja vrijednog 15,95 milijuna eura. U novoj zgradi nalazit će se nekoliko bazena i spa centar.

Natječaj za izgradnja i opremanje kupališta Jodno, medicinskog wellness & spa centra Sisačko-moslavačke županije, objavljen je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina.

Jodno lječilište i kupalište pokrenuto je još 1932. godine, a nalazi se u ulici Nikole Tesle u Sisku. Nedavno mu je obnovljena stara prednja zgrada, a sada je u planu i gradnja nove. Njezina gradnja i opremanje procijenjeni su na 15,95 milijuna eura bez PDV-a. Projekt je županija javnosti predstavila još prije dvije godine.

U prizemlju kupališta nalazit će se bazeni, a na katu SPA centar; Foto: Sisačko-moslovačka županija

Bazeni i SPA centar

Prema tadašnjim najavama, on obuhvaća gradnju i opremanje nove zgrade wellness & spa centra. U njoj će biti rekreacijski i rehabilitacijski sadržaji: bazen, hidromasažni bazeni, saune, masaže, višenamjenska dvorana, teretana, wellness & spa zona, caffe bar te prostori za ostale prateće sadržaje, a imat će zdravstvenu i komercijalnu namjenu.

Konkretno, radit će se o četiri unutarnja bazena, proširenja s whirlpoolom, unutarnji hidroterapijski bazen s toboganom. Bit će tu i dva hidroterapijska bazena, od čega jedan poluotvorenog tipa.

U planu je i multifunkcionalna sportska dvorana moći će se koristiti i kao kongresna, a svi sadržaji namijenjeni su korisnicima rehabilitacije, ali i drugim građanima.

Nakon što natječaj prođe savjetovanje, bit će raspisan. Ne bude li promjena, kriteriji za izbor izvoditelja bit će cijena (70%), jamstvo (15%) i iskustvo stručnjaka (15%).