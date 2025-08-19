U pripremi natječaj za prvu etapu rekonstrukcije čvora Zagreb – Zapad vrijedan 10 milijuna eura

Hrvatske autoceste u planu imaju rekonstrukciju i dogradnju čvora Zagreb Zapad. Prva etapa tog projekta vrijedna 10,5 milijuna eura plus PDV bavit će se obližnjim čvorom Rakitje.

Hrvatske autoceste u Prethodnim savjetovanjima unutar Narodnih novina objavile su natječaj za prvu etapu rekonstrukcije i dogradnje čvora Zagreb Zapad, odnosno čvora na kojem se iz Zagreba može ići prema Krapini, Ljubljani ili Lučkom.

Prva etapa odnosi se na čvor Rakitje sa zapadne strane čvora Zagreb Zapad. Riječ je o čvoru koji između ostaloga vodi prema Rimčevom kampusu. Ta etapa uključivat će izmještanje plinovoda, elektroenergetskih kabela, elektroničke komunikacijske infrastrukture te rekonstrukciju i dogradnju čvora Rakitje vidljivog na naslovnoj fotografiji članka.

Trenutačno stanje na čvoru Rakitje; Screenshot: Google Maps

Izmjene u odnosu na sadašnje stanje prikazano na gornjoj fotografiji najbolje prikazuju promjene koje će nastati. Glavne uključuju izgradnju dva kružna toka i nove pristupe autocesti.

Procijenjena vrijednost prve etape iznosi 10,5 milijuna eura plus PDV. Prilikom izbora izvoditelja, glavnu ulogu imat će cijena (90%), a garancija i iskustvo po pet posto.

U drugoj etapi projekta koja će biti predmet nekog drugog natječaja, na čvoru Zagreb Zapad dodat će se novi krakovi.