U skandinavskom gradu nalazi se prvi svjetski trgovački centar za recikliranje. Posjetitelji ostavljaju odjeću i namještaj za ponovnu upotrebu

Dok se diljem svijeta otvaraju konvencionalne trgovine ili se prodaja prebacuje na web shopove, u Švedskoj se rodila potpuno nova maloprodajna ideja koja ne samo da revolucionira kupovinu, već i dokazuje da kružno gospodarstvo može biti profitabilno.

U švedskom gradu Eskilstuni 2015. godine otvoren je ReTuna Återbruksgalleria – prvi svjetski trgovački centar za recikliranje, gdje se sve što se prodaje reciklira ili ponovno koristi, odnosno proizvodi organski i održivo.

Trgovački centar funkcionira tako da posjetiteljima omogućuje jednostavno sortiranje materijala koje žele baciti u odgovarajuće spremnike, a zatim u depou centra, nazvanom “Returen”, ostavljaju igračke, namještaj, odjeću, ukrasne predmete i elektroničke uređaje koji se mogu ponovno upotrijebiti.

Foto: ReTuna Återbruksgalleria

U skladištu, osoblje AMA-e obavlja početni odabir predmeta – što je upotrebljivo, a što nije. Nakon toga, predmeti se distribuiraju u reciklažne trgovine unutar centra. Zaposlenici trgovine zatim provode drugi odabir, birajući što će popraviti, restaurirati, obnoviti, preurediti i na kraju prodati. Na taj način materijali dobivaju novi život.

Ekonomija ovog modela pokazala se održivom. U 2018. godini ReTuna ostvarila je promet od 11,7 milijuna švedskih kruna prodajući isključivo reciklirane i obnovljene proizvode. Osim toga, centar je stvorio više od 50 radnih mjesta – uglavnom u sektorima prerade, popravka i dizajna, a ne u tradicionalnoj maloprodaji.

Foto: ReTuna Återbruksgalleria

Kako stoji na njihovoj web stranici, ReTuna je više od obične trgovine. Organiziraju se radionice i predavanja, dok Eskilstuna Folkhögskola provodi cjelogodišnji program pod nazivom “Recikliraj dizajn – Återbruk“ gdje mladi dizajneri uče kako stvarati nove proizvode od starih materijala. Na taj način centar ne prodaje samo robu, već i ideju: da je otpad sirovina, a ne kraj lanca vrijednosti. Kafić Returama također nudi organske ručkove i peciva.

ReTuna Återbruksgalleria i Retuna Återvinningscentral vode tvrtka Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), koja je odgovorna za vođenje konkurentnih organizacija u sektoru energetike i okoliša. Kada je općina odlučila dati još veći doprinos misiji stvaranja zelenog grada, rodila se ideja o trgovačkom centru s klasičnim trgovinama, ali s nizom proizvoda koji su ponovno korišteni i poboljšani, što su na kraju podržali i lokalni političari.