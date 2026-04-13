UGP traži smanjenje trajanja bolovanja na teret poslodavca s 42 na sedam dana

Udruga Glas poduzetnika zatražila je od države skraćenje trajanja bolovanja zaposlenika na teret poslodavca, jer to predstavlja nemali teret za manje i srednje tvrtke. Pozivaju se na praksu dijela država Europske unije i traže da nakon najviše sedam dana troškove bolovanja plaća država.

Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne

politike prijedlog mjera skraćivanja trajanja bolovanja na teret poslodavca, s ciljem dugoročne održivosti poslovanja, osobito u uvjetima rasta troškova.

U ovom trenutku poslodavci snose trošak bolovanja svojih zaposlenika u trajanju do 42 dana, dok trošak nakon tog roka pokriva država. Drugim riječima, tvrtke i obrti moraju iz svojih sredstava pokriti udio ili cijele plaće zaposlenika koji i do 42 dana nisu doprinosili tvrtki.

Koliki to problem predstavlja za tvrtke jasnije je ako se uzme primjer neke male tvrtke koja se suočava s bolovanjem zaposlenika. Ako ima tri zaposlenika, a jedan ima bolovanje u trajanju 30 dana, troškovi za plaće ostaju joj gotovo isti, dok se prihodi značajno smanjuju jer sada rade samo dva zaposlenika.

Predlažu i dodatne promjene

UGP se zalaže za to da se očuvaju identična prava radnika, ali predlažu da se to razdoblje financijske odgovornosti tvrtki smanji na maksimalno sedam dana, a trošak bolovanja duži od toga preuzme država po uzoru na većinu država Europske unije.

Ističu kako mikro, mali i srednji poduzetnici čine 99 posto broja svih poduzeća u Hrvatskoj i zapošljavaju oko 70 posto radne snage. Dugotrajna bolovanja za njih predstavljaju značajan financijski teret, posebno u uvjetima rasta cijena energenata, inflacije i povećanih ulaznih troškova.

Podsjećaju kako dugotrajna čekanja u zdravstvenom sustavu i administrativna opterećenja dodatno produljuju trajanje bolovanja, čime se teret sustava indirektno prebacuje na poslodavce.

Upozoravaju kako takav model nije dugoročno održiv. Umjesto ulaganja u zapošljavanje, razvoj kadrova i inovacije, poduzetnici sve više sredstava usmjeravaju na pokrivanje troškova sustava, što smanjuje konkurentnost gospodarstva.



UGP uz navedeni prijedlog predlaže i razvoj digitalnih alata i kontrola za praćenje bolovanja, veću transparentnost i dostupnost podataka, analize učinka mjera na poslovanje poduzetnika i bolju koordinaciju zdravstvenog i radnog sustava.