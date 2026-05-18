FOTO GALERIJA: Ukrajinski milijarder otvorio tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce u Zlatar Bistrici

Aktualno
author image
Bojan Bajgorić Šantić 18. svi 2026. 13:28
featured image
Direktor MHP Fooda Oleksij Bezuhli, vlasnik MHP Grupe Jurij Kosiuk i župan Krapinsko-zagorske županije Željko kolar; Foto: Forbes Hrvatska

18. svi 2026. 13:28

Ukrajinski milijarder Jurij Kosiuk, vlasnik međunarodne MHP Grupe, otvorio je u ponedjeljak u Zlatar Bistrici prvu hrvatsku tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce.

Tvornica mokre hrane za mačke i male pse MHP Pet Food, investicija vrijedna više od 43 milijuna eura, svečano je otvorena danas u Zlatar Bistrici. Prvi je to projekt takve vrste iza kojeg stoje međunarodna MHP Grupa Jurija Kosiuka – ukrajinskog milijardera čije bogatstvo Forbes procjenjuje na milijardu dolara.

Hrvatskoj javnosti on je poznat po planu ulaganja u veliku peradarsku farmu kod Siska, što je odgođeno nakon nezadovoljstva stanovnika tog kraja i nakon zaključka MHP grupe kako konačni rezultati nisu u potpunosti ispunili očekivanja. Kosiuk je i vlasnik Perutnine Ptuj, slovenske tvrtke prisutne i u Hrvatskoj.

Piletina iz Perutnine Ptuj, svinjetina i govedina iz Ravlića…

Nova tvornica mokre hrane za kućne ljubimce smještena je u ulici Josipa Kraša. Nalazi se u nekadašnjoj Boxmarkovoj tvornici koja je zbog ovog projekta temeljito izmijenjena. Prilikom medijskog obilaska tvornice moglo se vidjeti kako su higijenski uvjeti na razini onih u tvornicama ljudske hrane. Prilično automatizirani pogoni u tvornici koriste piletinu, svinjetinu, govedinu i ribu.

Voditelj kvalitete Anđelko Ribarić za Forbes Hrvatska pojasnio je kako imaju sedam različitih okusa proizvoda. Piletinu nabavljaju od Petutnine Ptuj, govedinu i svinjetinu od mesne industrije Ravlić – dijela Žito grupe, a brancine i losose iz Italije.

Meso dobivaju zamrznuto u mesnim blokovima ili svježe. Ono se potom drobi, transportnim trakama šalje u spirale, pretvara u emulziju – paštetu, a potom dalje trakom prolazi proces kuhanja na pari. Slijedi hlađenje, rezanje, obogaćivanje mineralima, esencijalnim kiselinama i drugim dodacima. Po završetku se dodaje umak i pakira proizvod. Riječ je o novom brendu naziva Proof, posebno osmišljenom za ovaj pogon.

+9
Pogledajte galeriju

Planiraju oko 200 zaposlenih u tri smjene

U ovom trenutku on radi već dva mjeseca i zapošljava oko 50 ljudi. Okvirni plan je kroz godinu dana imati 200-injak zaposlenih koji će raditi u tri smjene i proizvoditi 20.000 tona hrane za mačke i male pse godišnje. Oko 30 posto je visokokvalificirane radne snage, a iz MHP Foodsa poručuju kako zapošljavaju lokalne ljude.

Proof se trenutačno distribuira na tržište bivše Jugoslavije, a u planu je još Albanija, a kasnije i druge države.

„Danas MHP ulazi na novo tržište, tržište hrane za kućne ljubimce. Vjerujem da će poduzetnički način razmišljanja, predanost inovacijama i operativna izvrsnost, koji su potaknuli naš međunarodni rast, poduprijeti i uspjeh u ovoj industriji” – rekao je Kosiuk.

„MHP Pet Food logičan je nastavak znanja i iskustva u proizvodnji hrane koje desetljećima razvijamo u prehrambenoj industriji. Naša prednost leži u potpunoj kontroli podrijetla sirovina, visokim proizvodnim standardima i fokusu na kvalitetu proizvoda. Upravo zato vjerujemo da će Proof vrlo brzo pronaći svoje mjesto na zahtjevnom europskom tržištu hrane za kućne ljubimce. To nije samo novi proizvodni brend, nego i dokaz kako se postojeća stručnost u prehrambenoj industriji može prenijeti u novu kategoriju“, rekao je Oleksij Bezuhli, direktor MHP Pet Fooda.

Donacija za vatrogasni kamion

„Krapinsko-zagorska županija svoj razvoj temelji na održivosti, inovacijama i ulaganjima u ljude, a upravo su to vrijednosti koje prepoznajemo i u ovoj investiciji vrijednoj više od 40 milijuna eura. Riječ je o projektu koji potvrđuje da je Zagorje danas prepoznato kao stabilna, moderna i konkurentna regija poželjna za velike međunarodne investicije. Posebno je važno što ovakvi projekti otvaraju nova radna mjesta, stvaraju prilike za domaće poduzetnike i dobavljače te dodatno jačaju gospodarsku sigurnost i razvoj čitavog kraja. Ponosni smo što je MHP Pet Food svoju prvu tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj odlučio graditi upravo u Zagorju.“, rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije. Istaknuo je visoke ekološke standarde koje nova tvornica zadovoljava.

MHP Grupa darovala je 15.000 eura Zlatar Bistrici kako bi pomogla nabavu vatrogasnog kamiona.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi