FOTO GALERIJA: Ukrajinski milijarder otvorio tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce u Zlatar Bistrici

Ukrajinski milijarder Jurij Kosiuk, vlasnik međunarodne MHP Grupe, otvorio je u ponedjeljak u Zlatar Bistrici prvu hrvatsku tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce.

Tvornica mokre hrane za mačke i male pse MHP Pet Food, investicija vrijedna više od 43 milijuna eura, svečano je otvorena danas u Zlatar Bistrici. Prvi je to projekt takve vrste iza kojeg stoje međunarodna MHP Grupa Jurija Kosiuka – ukrajinskog milijardera čije bogatstvo Forbes procjenjuje na milijardu dolara.

Hrvatskoj javnosti on je poznat po planu ulaganja u veliku peradarsku farmu kod Siska, što je odgođeno nakon nezadovoljstva stanovnika tog kraja i nakon zaključka MHP grupe kako konačni rezultati nisu u potpunosti ispunili očekivanja. Kosiuk je i vlasnik Perutnine Ptuj, slovenske tvrtke prisutne i u Hrvatskoj.

Nova tvornica mokre hrane za kućne ljubimce smještena je u ulici Josipa Kraša. Nalazi se u nekadašnjoj Boxmarkovoj tvornici koja je zbog ovog projekta temeljito izmijenjena. Prilikom medijskog obilaska tvornice moglo se vidjeti kako su higijenski uvjeti na razini onih u tvornicama ljudske hrane. Prilično automatizirani pogoni u tvornici koriste piletinu, svinjetinu, govedinu i ribu.

Voditelj kvalitete Anđelko Ribarić za Forbes Hrvatska pojasnio je kako imaju sedam različitih okusa proizvoda. Piletinu nabavljaju od Petutnine Ptuj, govedinu i svinjetinu od mesne industrije Ravlić – dijela Žito grupe, a brancine i losose iz Italije.

Meso dobivaju zamrznuto u mesnim blokovima ili svježe. Ono se potom drobi, transportnim trakama šalje u spirale, pretvara u emulziju – paštetu, a potom dalje trakom prolazi proces kuhanja na pari. Slijedi hlađenje, rezanje, obogaćivanje mineralima, esencijalnim kiselinama i drugim dodacima. Po završetku se dodaje umak i pakira proizvod. Riječ je o novom brendu naziva Proof, posebno osmišljenom za ovaj pogon.

Planiraju oko 200 zaposlenih u tri smjene

U ovom trenutku on radi već dva mjeseca i zapošljava oko 50 ljudi. Okvirni plan je kroz godinu dana imati 200-injak zaposlenih koji će raditi u tri smjene i proizvoditi 20.000 tona hrane za mačke i male pse godišnje. Oko 30 posto je visokokvalificirane radne snage, a iz MHP Foodsa poručuju kako zapošljavaju lokalne ljude.

Proof se trenutačno distribuira na tržište bivše Jugoslavije, a u planu je još Albanija, a kasnije i druge države.

„Danas MHP ulazi na novo tržište, tržište hrane za kućne ljubimce. Vjerujem da će poduzetnički način razmišljanja, predanost inovacijama i operativna izvrsnost, koji su potaknuli naš međunarodni rast, poduprijeti i uspjeh u ovoj industriji” – rekao je Kosiuk.

„MHP Pet Food logičan je nastavak znanja i iskustva u proizvodnji hrane koje desetljećima razvijamo u prehrambenoj industriji. Naša prednost leži u potpunoj kontroli podrijetla sirovina, visokim proizvodnim standardima i fokusu na kvalitetu proizvoda. Upravo zato vjerujemo da će Proof vrlo brzo pronaći svoje mjesto na zahtjevnom europskom tržištu hrane za kućne ljubimce. To nije samo novi proizvodni brend, nego i dokaz kako se postojeća stručnost u prehrambenoj industriji može prenijeti u novu kategoriju“, rekao je Oleksij Bezuhli, direktor MHP Pet Fooda.

Donacija za vatrogasni kamion

„Krapinsko-zagorska županija svoj razvoj temelji na održivosti, inovacijama i ulaganjima u ljude, a upravo su to vrijednosti koje prepoznajemo i u ovoj investiciji vrijednoj više od 40 milijuna eura. Riječ je o projektu koji potvrđuje da je Zagorje danas prepoznato kao stabilna, moderna i konkurentna regija poželjna za velike međunarodne investicije. Posebno je važno što ovakvi projekti otvaraju nova radna mjesta, stvaraju prilike za domaće poduzetnike i dobavljače te dodatno jačaju gospodarsku sigurnost i razvoj čitavog kraja. Ponosni smo što je MHP Pet Food svoju prvu tvornicu mokre hrane za kućne ljubimce u Hrvatskoj odlučio graditi upravo u Zagorju.“, rekao je Željko Kolar, župan Krapinsko-zagorske županije. Istaknuo je visoke ekološke standarde koje nova tvornica zadovoljava.

MHP Grupa darovala je 15.000 eura Zlatar Bistrici kako bi pomogla nabavu vatrogasnog kamiona.