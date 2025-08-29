Umjetnina koju su opljačkali nacisti navodno pronađena u argentinskom oglasu za nekretnine

Argentinski oglasnik za nekretnine otkrio je kako se davno ukradena slika Giuseppea Ghislandija navodno nalazi u argentinskom domu nasljednika nacista koji ju je opljačkao. Vrijednost drugih slika tog umjetnika na aukcijama je dosezala i do pola milijuna dolara.

Djelo talijanskog baroknog slikara Giuseppea Ghislandija, koje su nacisti opljačkali prije više od 80 godina, navodno je pronađeno nakon što su ga novinari nizozemskih novina uočili na fotografiji u oglasu za argentinsku nekretninu.



Riječ je o slici Contessa Colleoni (Portret dame) koju su nacisti navodno 1940. godine ukrali židovskom trgovcu umjetninama Jacquesu Goudstikkeru. Iako su druge slike ukradene od istog trgovca kasnije pronađene i vraćene njegovom nasljedniku, toj se od tada gubi svaki trag.

Nasljednica slikara želi je dobiti natrag

Novinari nizozemskog lista AD pratili su trag slike, koja je uvrštena u bazu podataka Njemačke zaklade za izgubljenu umjetnost. Trag je vodio do pokojnog SS-ovca Friedricha Kadgiena, koji je 1945. pobjegao u Švicarsku, a kasnije se preselio u Argentinu gdje je zasnovao obitelj.

List je godinama pokušavao razgovarati s njegovim kćerima, koje su i dalje bile vlasnice njegove argentinske kuće, no bez uspjeha, sve dok novinar poslan da im pokuca na vrata nije otkrio da je kuća oglašena za prodaju.

Novinar AD-a Cyril Rosman pregledao je internetski oglas agencije za nekretnine Robles Casas & Campos i uočio nestalu sliku koja je visjela iznad sofe u dnevnoj sobi kuće, gdje, prema pisanju lista, i dalje visi.

Marei von Saher, 81-godišnja snaha Goudstikkera i njegova jedina nasljednica, od 1990-ih traga za njegovim slikama i planira povratiti sliku – rekla je za AD u izjavi preko svog odvjetnika.

Vrijednost drugih slika i do pola milijuna dolara

Ostala Ghislandijeva djela na aukcijama su dosezala i do 500.000 dolara, a njegove slike izložene su u raznim muzejima, uključujući Rijksmuseum u Amsterdamu. Stručnjaci za restituciju iz aukcijskih kuća Sotheby’s i Christie’s izjavili su da ne mogu komentirati vrijednost djela koja nisu ponuđena na aukciji.

Na upit lista, jedna od Kadgienovih kćeri navodno je rekla: „Ne znam kakvu informaciju želite od mene i ne znam o kojoj slici govorite.“

„Cilj moje obitelji je pronaći svako umjetničko djelo ukradeno iz Goudstikkerove zbirke i obnoviti Jacquesovo nasljeđe“, stoji u izjavi von Saher.

Nacističke snage opljačkale su ogromne kolekcije umjetnina i kulturnih dobara diljem Europe tijekom Drugog svjetskog rata, uglavnom od židovskih vlasnika koji su slani u koncentracijske logore. Nacistička stranka započela je s pljačkom umjetnina još početkom 1930-ih od židovskih trgovaca koji su bili prisiljeni prodavati svoje dragocjenosti prije bijega u sigurnost, a 1940. osnovana je i službena konfiskacijska skupina Einsatzstab Reichsleiters Rosenberg (ERR). ERR je ciljao židovske galerije i privatne kolekcije, kao i napuštene domove, a ukupno je opljačkano oko 650.000 umjetnina, prema podacima ESBCO-a.

Poginuo prilikom bijega

Saveznici su 1943. osnovali Odjel za spomenike, likovnu umjetnost i arhive, sastavljen od povjesničara umjetnosti i kustosa, koji je tijekom rata radio na zaštiti kulturne baštine, a kasnije na povratu ukradene umjetnosti. Poznati kao „Muškarci od spomenika“, zaslužni su za spašavanje desetaka tisuća djela. Stotine tisuća i dalje nedostaju, uključujući „Portret mladića“ Rafaela, „Slikara na putu za Tarascon“ Vincenta van Gogha i „Astronoma“ Johanna Vermeera.

Jacques Goudstikker bio je nizozemski trgovac umjetninama koji je u svibnju 1940., odmah nakon nacističke invazije, s obitelji pobjegao u Sjedinjene Države. Poginuo je u nesreći tijekom bijega, a iza sebe je ostavio otprilike 1.400 slika, crteža, skulptura i antikviteta u svojoj galeriji, navodi Židovski muzej. Veći dio njegove kolekcije opljačkao je Hermann Göring, Hitlerova desna ruka i čovjek kojemu je Kadgien bio viši pomoćnik. Nakon rata pronađeno je više od 200 slika koje su ostale u nizozemskoj nacionalnoj zbirci sve dok ih obitelj nije povratila 2006. godine.