Uskoro započinje novi krug upisa trezorskih zapisa za građane

Od nedjelje u ponoć započinje 14. po redu krug upisa trezorskih zapisa za građane, ročnosti 364 dana i ciljanog nominalnog iznosa 1,2 milijarde eura, uz godišnju stopu prinosa od 2,6 posto, najavilo je Ministarstvo financija.

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, od 10. studenoga otvara upis novog izdanja trezoraca, s dospijećem 19. studenoga 2026. godine, pri čemu njihov upis digitalnim kanalima počinje već u nedjelju u ponoć. Razdoblje ponude imat će dva kruga upisa, od kojih je prvi krug namijenjen građanima, a drugi krug je izravno namijenjen institucionalnim ulagateljima, navodi se u objavi iz Ministarstva.



Zainteresirani građani će u prvom krugu upisa moći upisati trezorske zapise putem mreže poslovnica Fine i putem digitalne platforme Ministarstva financija za vrijednosne papire, pristupom web aplikaciji E-Riznica ili mobilnoj aplikaciji M-Riznica, dodaju. Krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu je 17. studeni, dok će se 2. krug upisa provesti 19. studenoga od 9 do 11 sati, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se “trezorci” kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 974,73 eura. Građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 25,27 eura.

Mogućnost reinvestiranja

I u ovom izdanju trezorskih zapisa omogućeno je reinvestiranje. Odabirom opcije “Reinvestiranje” putem digitalnih kanala upisa ili prilikom upisa u poslovnicama Fine moguće je namiru novog izdanja podmiriti raspoloživim sredstvima koja dospijevaju 20. studenoga 2025. temeljem izdanja iz studenog 2024. godine.

“Dakle, reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 17. studenoga 2025. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije “Reinvestiranje” to obaviti automatski na dan 20. studenoga 2025.”, ističu iz Ministarstva.

Građani drže više od 8,5 posto javnog duga

U nešto više od dvije godine, ovo će biti 17. izdanje državnih vrijednosnih papira koje će moći kupiti građani, od toga 14. serija trezorskih zapisa.

Građani tako trenutno drže više od 8,5 posto javnog duga, pri čemu su kroz dosadašnja izdanja sudjelovali s više od 340 tisuća ponuda ukupne vrijednosti veće od 11,2 milijarde eura. Izdanjima “narodnih” vrijednosnih papira, građanima je tako usmjereno više od 320 milijuna eura kamata, naveli su još iz Ministarstva financija.