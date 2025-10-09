Velika promjena: Cijena kakaa pala na najnižu razinu u 20 mjeseci, stručnjaci upozoravaju na moguće probleme

Cijena kakaa za isporuku u prosincu u srijedu je pala za 1,4% na oko 6.090 dolara po toni, dok investicijske banke upozoravaju da bi ekstremna rasprodaja mogla stvoriti probleme.

Pad cijene kakaa označio je veliku promjenu, čije su cijene ostale povišene posljednje dvije godine.

Izazovni poljoprivredni uvjeti i kontrole izvoza iz zapadne Afrike posljednjih su godina podigli cijenu kakaa, no uzlazna putanja zaustavila se prošli tjedan jer su vlade Obale Bjelokosti i Gane povećale minimalnu cijenu koja se plaća uzgajivačima kakaa.

Analitičari Societe Generalea rekli su da su ugovori o kakau kojima se trgovalo u Londonu bili prodani u velikim količinama.

No stratezi JP Morgana rekli su ovog tjedna da se već pojavljuju znakovi oporavka.

“Tržišta kakaa naglo su pala tijekom tjedna nakon što su vlade Obale Bjelokosti i Gane podigle cijene poljoprivrednih proizvoda, što je uzrokovalo jedan od najvećih tjednih gubitaka u godini”, rekli su.

“Ukupni otvoreni interes za terminske ugovore i opcije na tržištu kakaa raste s povijesno niskih razina natrag na razine iz veljače 2025.”, dodali su.

U veljači su se američki terminski ugovori za kakao povremeno trgovali iznad granice od 10.000 dolara.