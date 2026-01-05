Vijetnamsko gospodarstvo poraslo osam posto u 2025.

Vijetnamsko gospodarstvo poraslo je za osam posto u 2025. godini, oslonjeno na snažan izvoz, pokazali su u ponedjeljak preliminarni vladini podaci.

U 2024. gospodarska aktivnost bila je porasla za 7,09 posto. nije reflektirala negativan utjecaj američkih carina uvedenih u kolovozu, a ni posljedice šteta od prošlogodišnjih poplava.

Vlada je za 2025. bila odredila ciljanu stopu rasta veću od osam posto. U četvrtom tromjesečju gospodarstvo je poraslo za 8,46 posto, neznatno snažnije nego u razdoblju od srpnja do rujna.

Za razdoblje od 2026. do 2030. Hanoi je zacrtao godišnju stopu rasta od najmanje deset posto, prema preliminarnom dokumentu koji bi trebao biti usvojen u drugoj polovini siječnja.

Vijetnam je ključna karika u globalnim nabavnim lancima industrije elektronike, tekstila, cipela i druge robe. Multinacionalne kompanije poput Samsunga, Applea i Nikea, sastavljaju svoje proizvode u Vijetnamu, često od dijelova i sirovina iz Kine, i potom ih izvoze na druga tržišta, u prvom redu u SAD, objašnjava Reuters.

Ukupni vijetnamski izvoz porastao je lani za 17 posto, na oko 475 milijardi dolara.

Isporuke u SAD dosegnule su u 2025. novu najveću vrijednost otkada vlada objavljuje podatke, od 153 milijarde dolara. U 2024. njihova vrijednost iznosila je 119,5 milijardi dolara.

Vijetnam je lani zabilježio i novi rekordni višak u robnoj razmjeni sa SAD-om, od gotovo 134 milijarde dolara. Podaci iz Hanoija obično su konzervativniji od onih iz Washingtona, napominje Reuters.

Vijetnamski uvoz kineske robe dosegnuo je pak prošle godine vrijednost od 186 milijardi dolara. U 2024. iznosila je 144,2 milijarde dolara, pokazali su podaci.

Washington i Hanoi još pregovaraju o trgovinskom sporazumu. SAD trenutno naplaćuje na uvoz robe iz Vijetnama carinu od 20 posto, ali naznačio je i mogući dvostruko veći namet za robu koja tek ‘prolazi’ preko vijetnamskog teritorija. Bijela kuća još nije odredila kriterije za takav uvoz.

