Više od 300.000 poreznih obveznika već je izdalo i zaprimilo eRačune u sustavu Fiskalizacije 2.0

Do 20. siječnja ukupno je fiskalizirano 3.312.238 eRačuna, aplikaciju MikroeRačun koristi 97.719 poreznih obveznika, a na popisu informacijskih posrednika nalazi se 33 subjekta.

Fiskalizacija 2.0 predstavlja novu fazu digitalizacije poreznog sustava u Hrvatskoj i jedan je od najvećih administrativnih zahvata za poduzetnike u posljednjem desetljeću. Projekt provodi Porezna uprava, a njegov je cilj potpuna digitalna razmjena računa, veća porezna transparentnost i smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva.

Od 1. siječnja 2026. svi porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a imaju obvezu izdavanja i zaprimanja eRačuna. Obveza se odnosi i na subjekte izvan sustava PDV-a kada posluju s državnim i lokalnim tijelima.

Što je Fiskalizacija 2.0 i na koga se odnosi

Za razliku od Fiskalizacije 1.0, koja se prvenstveno odnosila na gotovinske transakcije i fiskalne blagajne, Fiskalizacija 2.0 u središte sustava stavlja elektronički račun – eRačun. Riječ je o strukturiranom digitalnom dokumentu u XML formatu koji se automatski razmjenjuje između poslovnih subjekata i Porezne uprave.

Fiskalizacija 2.0 primarno se odnosi na B2B poslovanje, odnosno transakcije između poduzetnika, poput prodaje roba i usluga između tvrtki, distributera i proizvođača. No, sustav obuhvaća sve vrste računa – bez obzira na način plaćanja (gotovina, kartica, virman) i vrstu transakcije (B2B, B2C, B2G), jer svi izdani računi moraju biti fiskalizirani i prijavljeni Poreznoj upravi.

Koliko je sustav već zaživio i kako funkcionira

Prema podacima Porezne uprave, do 20. siječnja 2026. u sustav Fiskalizacije 2.0 uključeno je 304.726 poreznih obveznika koji izdaju i zaprimaju eRačune. Aplikaciju MikroeRačun koristi 97.719 poreznih obveznika. a ukupno je fiskalizirano 3.312.238 eRačuna. eRačun je razmijenilo 231.767 poreznih obveznika, a na popisu informacijskih posrednika nalazi se 33 subjekta. Četrnaest poreznih obveznika razvilo je vlastita rješenja za razmjenu eRačuna.

U novom modelu fiskalizacije pošiljatelj kreira eRačun pomoću svog programskog rješenja, a račun se primatelju dostavlja putem informacijskog posrednika ili vlastite pristupne točke. Istodobno se ključni podaci iz računa automatski šalju Poreznoj upravi.

Time se uvodi dvosmjerni sustav kontrole – i izdavatelj i primatelj potvrđuju transakciju, a Porezna uprava ima uvid u podatke u stvarnom vremenu. Računi se prate digitalno, bez papira i dodatnih obrazaca, uz automatsku potvrdu primitka i praćenje statusa.

Koji su tehnički uvjeti

Poduzetnici moraju imati ERP softver ili pristup aplikaciji povezanoj s mrežom informacijskih posrednika i Poreznom upravom putem AS4 protokola. Dozvoljeno je korištenje kvalificiranih certifikata različitih pružatelja usluga povjerenja, ne isključivo Fine.

Svi računi izdaju se isključivo kao strukturirani eRačuni u XML formatu, prilagođeni za automatsku obradu, a moraju se pohranjivati u digitalnoj arhivi najmanje šest godina.

Razlike i razlog uvođenja

Najveća razlika u odnosu na Fiskalizaciju 1.0 jest opseg i dubina nadzora. Dok je prvi model bio fokusiran na gotovinske račune i fiskalne blagajne, Fiskalizacija 2.0 obuhvaća sve račune i cijeli PDV sustav. Brojne dosadašnje evidencije, poput IRA i URA, postaju nepotrebne jer se svi podaci već nalaze unutar sustava eRačuna.

Uvođenje Fiskalizacije 2.0 dio je šire europske inicijative za modernizaciju poreznih sustava i borbu protiv poreznih prijevara, osobito u području PDV-a. Europska unija kroz projekt digitalnog izvještavanja i eRačuna planira do 2030. godine uvesti standardiziranu elektroničku razmjenu računa i gotovo potpunu digitalnu kontrolu PDV-a u državama članicama.

Cilj je smanjiti sivu ekonomiju, ubrzati poslovne procese, smanjiti administrativne troškove i omogućiti poreznim tijelima bolji i brži nadzor. Hrvatska se Fiskalizacijom 2.0 svrstava među zemlje koje se ranije prilagođavaju tim pravilima, a za poduzetnike to znači značajnu promjenu načina poslovanja – ali i potencijalno manje birokracije dugoročno.