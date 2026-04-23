Vlada u Sabor uputila konačan prijedlog izmjena Zakona o javnoj nabavi

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog izmjena i dopuna Zakona o javnoj nabavi, koji bi trebao rezultirati većom transparentnošću sustava te administrativnim rasterećenjem za poduzetnike.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar je kazao da su izmjene i dopune usmjerene na daljnje jačanje transparentnosti, osnaživanje antikorupcijskih mehanizama te poticanje učinkovitog tržišnog natjecanja.

Također, naveo je da se izmjenama provode dodatna usklađenja s europskim direktivama iz područja javne nabave te omogućuje daljnja digitalizacija i modernizacija sustava javne nabave.

“To bi svakako trebalo doprinijeti administrativnom rasterećenju naručitelja i gospodarskih subjekata”, ocijenio je Šušnjar.

Kada je riječ o najznačajnijim izmjenama, podsjetio je, radi usklađenja s drugim državama članicama EU-a povećavaju se pragovi za jednostavnu nabavu roba i usluga na 50 tisuća eura te sto tisuća eura za radove. Za diplomatske misije i konzularne urede RH, pak, pragovi se za robu i usluge povećavaju na 140 tisuća eura, a na 700 tisuća eura za radove.

Između ostalog, u postupcima jednostavne nabave uvodi se obveza da se nabave iznad 15 tisuća eura provode putem modula jednostavne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Također, propisuje se i mogućnost neisključenja gospodarskih subjekata iz postupka nabave ako su im obveze plaćanja poreza i doprinosa manje od tisuću eura – kao odgovor na potrebe prakse i kako bi se proširio krug ponuditelja.

Uvodi se i razmjena digitalno potpisanih ugovora i izmjena sklopljenih ugovora kvalificiranim potpisom putem Elektroničkog oglasnika, što će osigurati skraćivanje rokova obostranog potpisivanja i stupanja na snagu ugovora, naveo je Šušnjar.