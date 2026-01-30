Voćari odbacuju tvrdnje PAN Europe o “koktelu pesticida” u hrvatskim jabukama

Hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najrigoroznije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane, poručili su iz Hrvatske voćarske zajednice nakon informacija koje su se pojavile u javnosti, a u kojima se navodi da se u većini europskih, a posebno hrvatskih jabuka nalazi “veliki koktel pesticida i neurotoksina.”

Trinaest europskih zemalja prodaje jabuke na tržnicama i u supermarketima sa zabrinjavajućim obiljem ostataka pesticida, poznatih kao “kokteli pesticida”, prema izvješću nevladine organizacije PAN Europe, koja poziva Europsku uniju da regulira izloženost tim kemikalijama.

Riječ je o Belgiji, Hrvatskoj, Češkoj, Danskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Španjolskoj i Švicarskoj, prenosi Euronews.

“Jedan od najupečatljivijih rezultata jest da je 85% testiranih jabuka sadržavalo više ostataka pesticida“, rekao je Gergely Simon, aktivist u PAN Europe. “Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) dobila je zadatak prije 20 godina da razvije metodologiju za regulaciju učinaka koktela pesticida, ali oni još uvijek ne ispunjavaju tu zakonsku obvezu.“

Izvješće ističe da bi, ako bi se te jabuke prodavale kao prerađena dječja hrana, 93% njih premašilo zakonsku granicu razine pesticida EU za djecu mlađu od 3 godine.

“Hrvatske jabuke prolaze stroge kontrole”

Povodom izjava koje su se pojavile u javnosti, da se u hrvatskim jabukama nalazi “veliki koktel pesticida i neurotoksina“, reagirala je Hrvatska voćarska zajednica.

“Prije svega, hrvatske jabuke koje se stavljaju na tržište prolaze stroge kontrole u skladu s europskim zakonodavstvom koje ima izuzetno kompleksne i u cijelom svijetu najrigoroznije kontrole i standarde zdravstvene ispravnosti hrane uopće, što zasigurno razlikuje i jabuku koja dolazi na hrvatsko tržište iz trećih zemalja koja nije prošla “evropske” kontrole. Svaka aktivna tvar u sredstvima za zaštitu bilja ima jasno propisane maksimalno dopuštene razine (MRL), a službeni nadzori redovito potvrđuju da su rezidue u domaćim jabukama unutar zakonom dopuštenih i sigurnih granica.

Važno je naglasiti da pojam “pesticida“ nije regulatorni niti znanstveni termin, već opisni izraz koji može stvoriti dojam opasnosti i ondje gdje ona nije potvrđena analizama. Prisutnost više tvari u tragovima ne znači automatski i zdravstveni rizik – upravo zato EU sustav procjene rizika uzima u obzir doze, način djelovanja i kumulativni učinak, a ne samo broj detektiranih spojeva.

Za voće, uključujući jabuke, Europska unija stalno provodi monitoring i znanstveno prikupljanje podataka, upravo kako bi se odluke temeljile na dokazima, a ne na pretpostavkama. Hrvatski voćari u tome aktivno sudjeluju i podržavaju transparentnost mjerenja.

Posebno želimo istaknuti da jabuke, prema dostupnim podacima europskih agencija, nisu značajan izvor PFAS-a u prehrani, osobito u usporedbi s nekim drugim skupinama hrane.

Smatramo da ovakve ne kompleksne analize moraju biti odgovorne, utemeljene na znanosti i bez neopravdanog zastrašivanja potrošača. Naime generalizirane tvrdnje da su “većina hrvatskih jabuka“ opasne ne štete samo proizvođačima jabuka nego i povjerenju građana u domaću hranu i domaću jabuku.

Hrvatski voćari su uvijek otvoreni za suradnju sa stručnom i civilnom javnošću, uključujući i organizacije poput Zelena akcija, ali uz zajednički cilj: točno informirati javnost, a ne stvarati strah, iznositi podatke bez generalizacija koje mogu nepotrebno uznemiriti građane i nanijeti štetu domaćoj proizvodnji. Hrvatski voćari svjesni su svoje dvostruke odgovornosti: S jedne strane očuvanja domaće proizvodnje voća, a isto tako i zdravlja potrošača jer se jedino tako može opstati i zadržati povjerenje potrošača. U tom smislu u Hrvatskoj je uveden i sustav kvalitete pod oznakom “Dokazana kvaliteta” koji je u određenom smislu nadstandard kvalitete i zdravstvene ispravnosti a kojeg se u svojoj proizvodnji pridržavaju većina tržišno orijentiranih proizvođača jabuka u Hrvatskoj .

Sva sredstva i postupci koji se koriste u proizvodnji jabuka u Hrvatskoj provode se isključivo u okviru važećih europskih propisa, uz stalno smanjivanje rizika, precizniju primjenu i zamjenu starijih aktivnih tvari sigurnijim rješenjima .

Kada se u javnosti govori o “koktelu pesticida“ ili “neurotoksinima“, važno je razlikovati emocionalne poruke od znanstveno utemeljenih procjena rizika. Europski sustav sigurnosti hrane, koji provode i hrvatski voćari, ne temelji se na dojmu, nego na mjerenjima, dozama i procjeni kumulativnog učinka, uz vrlo stroge granice koje su postavljene s velikom sigurnosnom rezervom.

Naglašavamo da je očuvanje domaće proizvodnje ujedno i interes potrošača: lokalna jabuka koja je izuzetno kontrolirana u proizvodnji znači kraći lanac opskrbe, veću sljedivost, stroži nadzor i manju ovisnost o uvozu iz sustava nad kojima nemamo isti stupanj kontrole.

Konačan cilj nam je zajednički: sigurna hrana, zaštićen potrošač i održiva hrvatska proizvodnja jabuka”, navodi Branimir Markota, Predsjednik Hrvatske voćarske zajednice.

Pesticidi i “vječne kemikalije”

Znanstvena studija PAN Europe provedena je između 1. i 20. rujna 2025., tijekom koje su istraživači odabrali tri do pet uzoraka različitih lokalno proizvedenih konvencionalnih jabuka iz supermarketa ili tržnica, za ukupno 59 uzoraka jabuka uzgojenih u zemlji, navodi se u izvješću, prenosi Euronews.

Nalazi pokazuju da je 71% uzoraka jabuka sadržavalo barem jedan ostatak iz kategorije najtoksičnijih pesticida EU, 64% je sadržavalo barem jedan PFAS pesticid, poznat kao “vječne kemikalije”, a 36% jabuka sasržavalo je neurotoksični pesticid.

Komisija je u prosincu 2025. predložila promjene koje bi oslabile regulaciju pesticida dopuštanjem neograničenog trajanja odobrenja i uklanjanjem zahtjeva za ponovnom procjenom toksičnosti pesticida u odnosu na nove znanstvene dokaze svakih 10 do 15 godina.

Prijedlog bi također omogućio zemljama EU-a da ignoriraju najnovija znanstvena otkrića prilikom procjene rizika pesticida.