Vrijednost građevinskih radova porasla za 11 posto

Vrijednost izvršenih građevinskih radova koje su s vlastitim radnicima ostvarili poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih u trećem je tromjesečju ove godine porasla za 11 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok je vrijednost novih narudžbi veća za 22 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Građevinski radovi u trećem kvartalu ove godine ukupno su bili vrijedni 1,9 milijardi eura, od čega se 1,3 milijarde eura odnosi na radove izvedene s vlastitim radnicima, a 609,7 milijuna eura na radove s podizvođačima.

Vrijednost novih narudžbi u trećem tromjesečju iznosila je 1,65 milijardi eura, od čega se 987 milijuna eura odnosi na zgrade, a 660,2 milijuna na ostale građevine.

Gledajući samo radove obavljene s vlastitim radnicima, 64 posto izvedeno je na novogradnjama, a 36 posto su ostali radovi.

Istovremeno je 55,5 posto radova obavljeno na zgradama, a 44,5 posto na ostalim građevinama poput prometne infrastrukture, cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova i sl., podaci su DZS-a.

Vrijednost izvršenih građevinskih radova koje su s vlastitim radnicima ostvarili poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih u prvih devet mjeseci ove godine veća je za 7,2 posto u odnosu na isto razdoblje lani, dok je vrijednost novih narudžbi porasla za 8,4 posto.

Građevinski radovi u prvih devet mjeseci ove godine ukupno su bili vrijedni 5,4 milijarde eura, od čega se 3,7 milijardi eura odnosi na radove izvedene s vlastitim radnicima, a 1,7 milijardi eura na radove s podizvođačima.

Vrijednost novih narudžbi od siječnja do kraja rujna 2025. iznosila je 4,8 milijardi eura, od čega se 2,7 milijardi odnosi na zgrade, a dvije milijarde eura na ostale građevine, pokazuju podaci DZS-a.

