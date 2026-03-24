Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2025. porasla 2,7 posto

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2025. godini porasla je za 2,7 posto u odnosu na godinu ranije, a vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi za 2,3 posto, pokazuje druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi koju je u utorak objavio Državni zavod za statistiku (DZS).

Prema drugoj procjeni, vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2025. porasla je za 2,7 posto prema godini ranije i iznositi 3,17 milijardi eura.

Vrijednost realnog dohotka u poljoprivredi procjenjuje se na 1,91 milijardu eura, što je rast od 2,3 posto.

Po podatcima DZS-a, bruto dodana vrijednost za prošlu godinu procjenjuje se na 1,69 milijardi eura, što je u odnosu na prethodnu godinu porast od 2,5 posto.

Uloženi rad u poljoprivredi lani je u odnosu na prethodnu godinu porastao za jedan posto, dok se indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada procjenjuje na 10.518 eura, što je rast od 2,2 posto.

Naknada zaposlenicima u prošloj godini će, kako se procjenjuje, iznositi 253,7 milijuna eura, što je rast od 12,1 posto u odnosu na godinu prije, navodi se u izvješću DZS-a.

