Za inovacije, istraživanje i razvoj 33 milijuna bespovratnih eura

Ministarstvo gospodarstva u srijedu je izvijestilo da je dodijeljeno 33 milijuna eura bespovratnih sredstava za inovacije, istraživanje i razvoj.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar danas su naime uručili odluke o financiranju iz Programa IRI S3 – “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“.

Odlukama iz drugog kruga podupiru se 22 projekta ukupne vrijednosti 54 milijuna eura, uz 33 milijuna eura bespovratnih sredstava osiguranih iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027.

Iz Ministarstva su podsjetili kako je prošloga tjedna dodijeljeno 16 odluka o financiranju za projekte ukupne vrijednosti veće od 33 milijuna eura, uz 21,13 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Ukupno je tako kroz dosadašnje dvije dodjele, od prošlog tjedna do danas, dodijeljeno 38 odluka o financiranju za projekte vrijedne oko 87 milijuna eura, uz više od 54 milijuna eura bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Na ovom Pozivu, ukupne vrijednosti 191 milijun eura, zaprimljeno je više od 400 projektnih prijedloga ukupne vrijednosti oko 550 milijuna eura, što potvrđuje snažan interes hrvatskih poduzetnika i njihov inovacijski potencijal, naveli su iz Ministarstva.

Plenković je naglasio kako se konkurentnost hrvatskog gospodarstva više ne gradi na niskim troškovima, nego na znanju, inovacijama i dodanoj vrijednosti.

“Kroz europske fondove i nacionalne programe sustavno usmjeravamo sredstva u poduzeća koja ulažu u nove tehnologije, proizvode i procese”, kazao je.

Dodao je da je ulaganje u istraživanje i razvoj “najvažnija investicija u dugoročnu konkurentnost našeg gospodarstva, veće plaće, kvalitetnija radna mjesta i zadržavanje mladih ljudi u Hrvatskoj.”

Šušnjar je rekao kako ulaganja u istraživanje i razvoj donose konkretne koristi hrvatskom gospodarstvu te doprinose većoj otpornosti i konkurentnosti poduzeća.

“Ovim pozivom usmjeravamo sredstva prema inovativnim i razvojnim projektima koji jačaju konkurentnost hrvatskog gospodarstva i potiču suradnju s istraživačkim institucijama”, istaknuo je.

Cilj Ministarstva je, kako je kazao, do kraja godine maksimalno iskoristiti raspoloživa sredstva.

“Želimo omogućiti financiranje što većem broju kvalitetnih i pozitivno ocijenjenih projekata, a do kraja godine planiramo dodijeliti odluke u ukupnoj vrijednosti do 150 milijuna eura”, naveo je.

Program IRI S3 jedan je od strateških instrumenata Ministarstva gospodarstva za jačanje inovacijskog potencijala hrvatskih poduzeća, razvoj proizvoda više dodane vrijednosti te povezivanje gospodarstva s istraživačkim i znanstvenim sektorom.