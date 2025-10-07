Za novu opremu terminala na Brajdici 40 milijuna dolara, stižu nove dizalice

Tvrtka Jadranska vrata u ovoj i sljedećoj godini planira u novu opremu kontejnerskog terminala na Brajdici u riječkoj luci uložiti oko 40 milijuna američkih dolara, što uključuje dvije nove obalne dizalice, koje su na putu prema riječkoj luci, te dvije RTG dizalice, koje će prema Rijeci krenuti za dva dana.

Prema podacima iz Jadranskih vrata, tvrtke koja upravlja kontejnerskim terminalom na Brajdici, na putu prema riječkoj luci su dvije obalne dizalice, najnovija generacija posebno dizajniranih Super Post Panamax dizalica, koje je proizvela tvrtka ZPMC, a omogućit će prihvat najvećih kontejnerskih brodova.

Dvije nove obalne dizalice su potkraj rujna u Šangaju ukrcane na brod “Zhen Hua 25”, a u Rijeci se očekuju u sredini studenoga.

Nakon uplovljavanja broda, obalne dizalice će na Brajdici biti iskrcane, testirane i puštene u rad, a planira se da da budu posve operativne do kraja godine.

Planirana ulaganja u modernizaciju i novu opremu terminala obuhvaćaju i nabavku dviju novih RTG dizalica na hibridni pogon, namijenjenih za rukovanje kontejnerima u skladišnom prostoru, koje će na put prema Rijeci krenuti za dva dana, doznaje se iz Jadranskih vrata.

Tvrtka Jadranska vrata/Adriatic Gate Container Teminal osnovana je 2001. kao tvrtka – kći Luke Rijeka, a 2011. je u vlasničku strukturu, kao strateški partner, ušao International Container Terminal Services (ICTSI).