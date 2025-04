Za uskrsne blagdane znatno više turista i noćenja nego lani

Turista je u Hrvatskoj tijekom produženog uskrsnog vikenda bilo 176 tisuća, a ostvarili su 624 tisuće noćenja, što je za 34 odnosno 54 posto više nego u produženom lanjskom uskrsnom vikendu, koji je bio i gotovo mjesec dana ranije nego ove godine.

Prvi podaci Hrvatske turističke zajednice (HTZ) iz eVisitora pokazuju i da je za vrijeme uskrsnih blagdana ove godine među županijama najviše turističkih noćenja ostvareno u Istarskoj županiji, 217 tisuća, zatim slijedi Kvarner s 97 tisuća noćenja te Splitsko-dalmatinska sa 79 tisuća, Dubrovačko-neretvanska sa 75 tisuća i Zadarska županija s 53 tisuće noćenja.

Prema destinacijama najviše noćenja je bilo u Dubrovniku, Poreču, Rovinju, Splitu, Zagrebu i Zadru, dodaju iz HTZ-a na upit Hine.

Najviše su noćenja u uskrsnim danima ostvarili Nijemci, 134 tisuće, te domaći, to jest turisti iz Hrvatske, 88 tisuća. Slijede Austrijanci s 45 tisuća noćenja, Talijani s 43 tisuće, Slovenci s 37 tisuća, Slovaci s 30 tisuća te turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva s 24 tisuće noćenja.

Turizam od početka ove godine do 21. travnja u plusu u odnosu na lani

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić naglašava da su, sukladno najavama iz HTZ-a, tijekom uskrsnih blagdana to jest od 18. do 21. travnja, ostvareni odlični turistički rezultati, pri čemu je na sam dan Uskrsa u Hrvatskoj bilo oko 185 tisuća turista.

“Odlični trendovi vidljivi su i na dosadašnjim rezultatima travnja, s rastom dolazaka i noćenja iznad 20 posto. To znači i da smo od početka ove godine do 21. travnja u plusu u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i to sa dva posto više dolazaka turista i tri posto više noćenja”, otkriva Staničić.

Do početka glavnog ljetnog dijela turističke godine očekuje se nastavak pozitivnih trendova turističkog prometa uz intenzivnu i kontinuiranu promociju na najvažnijim tržištima, ističe.

Glavina: I dalje oprezno, ali i optimizam za nadolazeće razdoblje

Komentirajući te prve podatke o fizičkom turističkom prometu za vrijeme Uskrsa, ministar turizma i sporta Tonči Glavina kaže da su zadovoljni ostvarenim rezultatima, ali i da u turizmu i dalje treba biti oprezan.

“Čeka nas izazovan dio godine i zbog gospodarske situacije na ključnim tržištima i zbog još uvijek snažnih geopolitičkih nestabilnosti. Ostajemo fokusirani na podizanje cjenovne konkurentnosti s obzirom da je to jedan od ključnih faktora odabira destinacije za odmore ove godine”, smatra ministar Glavina.

Poručuje i da se turizam dobro pripremio, a unatoč svim izazovima, kontinuirano se radi na pozicioniranju Hrvatske kao poželjne turističke destinacije, podizanju kvalitete i stvaranju okvira za razvoj održivog turizma, te se s optimizmom očekuje i predstojeće intenzivnije turističko razdoblje.