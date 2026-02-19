Zabrinjavajuće istraživanje: Ovom sektoru prijeti gubitak radnih mjesta usred rastućih troškova

Britanski trgovci planiraju smanjiti broj radnih mjesta i radnih sati usred rastućih troškova zapošljavanja i pesimizma u vezi s gospodarstvom.

Gotovo dvije trećine (61%) financijskih direktora u maloprodajnim tvrtkama reklo je da planiraju smanjiti radno vrijeme ili smanjiti prekovremeni rad, prema najnovijem istraživanju Britanskog maloprodajnog konzorcija (BRC). Više od polovice (55%) reklo je da će smanjiti broj radnih mjesta u sjedištu tvrtki, a 42% da će smanjiti broj radnih mjesta u trgovinama.

Potencijalna smanjenja broja radnih mjesta vjerojatno će povećati pritisak na političke akcije u vezi s radom mladih ljudi koji su posebno pogođeni nedostatkom poslova u maloprodaji i ugostiteljstvu.

Maloprodajni sektor u protekloj je godini izgubio 74.000 radnih mjesta, dijelom zbog novih tehnologija, od marketinga temeljenog na umjetnoj inteligenciji i alata za upravljanje zalihama do automatiziranih blagajni, prenosi Guardian.

Očekuje se da će tehnologija olakšati produktivnost

Trgovci su rekli da planiraju implementirati više tehnologije kako bi smanjili potrebe za radnom snagom nakon što su troškovi zapošljavanja porasli za 5 milijardi funti u 2025., prema BRC-u, kao rezultat povećanja doprinosa poslodavaca za nacionalno osiguranje i više zakonske minimalne plaće.

Maloprodajne trgovine također su pod pritiskom konkurencije s nižim cijenama na internetu poput Sheina, Vinteda i Temua, kao i slabe potražnje, pri čemu se kućanstva suočavaju s višim računima za energiju i hranu te pokušavaju više uštedjeti usred zabrinutosti oko zapošljavanja i neizvjesnog geopolitičkog okruženja.

Istraživanje BRC-a pokazalo je da je 69% direktora maloprodajnih financija bilo “pesimistično” ili “vrlo pesimistično” u pogledu izgleda, u odnosu na 56% u srpnju prošle godine. Samo 14% bilo je “optimistično”, iako je to porast u odnosu na 11% u srpnju.

“Svi želimo više visokokvalitetnih, dobro plaćenih radnih mjesta, ali maloprodaja je već izgubila 250.000 radnih mjesta u posljednjih pet godina, a nezaposlenost mladih brzo raste”, rekla je Helen Dickinson, glavna izvršna direktorica BRC-a.

Rekla je da je 84% financijskih direktora troškove rada svrstalo među tri najveće poteškoće, što je ogroman porast u odnosu na 21% u srpnju.

“Očekuje se da će gospodarstvo ostati krhko, sa slabim rastom plaća, porastom nezaposlenosti i niskim povjerenjem potrošača, što sve ukazuje na pad potražnje. Istodobno, poduzeća se suočavaju s znatno većim troškovima, od troškova plaća do novih opterećenja koje stvara vladina politika.“

Dickinson je rekla da će detalji zakona o pravima radnika, kojim će se od travnja tijekom sljedećih nekoliko godina postupno uvoditi nove zaštite za radnike, stvoriti ili uništiti mogućnosti zapošljavanja.

“Ako se dobro provedu, reforme mogu podići standarde, a istovremeno podržati fleksibilne i početne uloge koje su ključne za ljude čiji se životi ne uklapaju u fiksni obrazac od devet do pet. Ako vlada ne uzme u obzir poslovne potrebe u politikama, uključujući zajamčeno radno vrijeme i sindikalna prava, one će dodati složenost i smanjiti fleksibilnost, te će u konačnici ukinuti početne i nepuno radno vrijeme upravo u trenutku kada ih zemlja najviše treba.“